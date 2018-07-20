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В Сети гадают, как Анна Цуканова-Котт назвала дочку
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В Сети гадают, как Анна Цуканова-Котт назвала дочку 

Letidor.ru 34 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Ребенку сегодня исполнился один месяц.
Звездная мама Анна Цуканова-Котт в своем Instagram поделилась радостной новостью. Сегодня прошел месяц, как родилась ее дочка. Однако имя малышки неизвестно. Звездная мама пока не готова сообщить об этом публично.
Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)
20 Июл 2018 в 4:32 PDT  Нам сегодня 1 месяц!💛
— поделилась актриса.
«А имя придумали? Месяц дите без имени ☹️😫», «Поздравляем, мне кажется что вы ее назвали Мария)», «Поздравляем! 🎉🎉🎉 как же быстро летит время…😖 Как вы назвали малышку?», «Ура, поздравляю!💋💋💋 Здоровья ей! Имя придумали?», «А как малышку назвали? Неужели целый месяц ребенка без имени няньчат», «Анна, я бы предложил назвать Вашу милую дочку в честь Вашей Мамы-Аллочкой, как Вы назвали своего сына в честь Вашего отца-Михаилом», — засыпали Анну Цуканову-Котт вопросами об имени ребенка.
Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)
26 Июн 2018 в 8:07 PDT  Напомним, что у Анны и ее мужа Александра 20 июня родилась девочка. О беременности звезды стало известно в марте нынешнего года, счастливую новость сообщила поклонникам сама Анна: «У меня новость, у нас скоро будет прибавление в семье 🙈☺️🙈 мы очень счастливы!» — написала актриса в личном блоге, продемонстрировав нежный кадр с округлившимся животиком.
Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)
21 Мар 2018 в 1:42 PDT  И уже спустя полторы недели после рождения второго ребенка Анна Цуканова-Котт блистала на светском мероприятии. Актриса посетила благотворительный ужин, который прошел в Эрмитаже. Поклонники восхитились фигурой молодой мамы.
Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)
1 Июл 2018 в 11:59 PDT  А недавно звездная мама продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике. «Дорогие мои беременные подписчицы, желаю вам легкой беременности и мощной силы воли, чтобы не есть „токсичных продуктов“ и знайте, если я справилась, значит и вы сможете. И еще! Кайфуйте от каждого вашего „беременного дня“! Это такое счастье — растить внутри себя чудо», — эмоционально написала звездная мама.
Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)
7 Июл 2018 в 8:58 PDT  Напомним, актриса Анна Цуканова-Котт замужем за российским кинорежиссером, сценаристом Александром Коттом (братом-близнецом кинорежиссера Владимира Котта). Помимо новорожденной дочки, пара растит сына Михаила (2008 года рождения).
Всех с днём семьи!❤️Семья — это самое прекрасное, что есть! Это тепло и приятные проблемы, семья — это нежность и забота! Семья — это поддержка 24/7🕑 Берегите друг друга и не ссорьтесь по мелочам!🙌🏻 foto @natots 📷#аннацукановакотт #актриса #александркотт #мишакотт #семья #котт #семьякотт #котики #семейнаяфотография
Публикация от Анна Цуканова-Котт (@anna_tsukanova_kott)
8 Июл 2018 в 9:15 PDT  Фото: Instagram @anna_tsukanova_kott
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