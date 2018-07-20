Как супругам пережить послеродовой период: советы психолога

Рождение ребенка — веский повод для конфликтов между супругами. Советы о том, как пройти через него, дает психолог.

С появлением малыша зачастую молодые родители вместо того, чтобы радоваться, начинают конфликтовать и выяснять отношения. Тут важно обоим понимать, что эти трудности временные. И каждый из супругов в этот период нуждается в поддержке. Психолог Анна Гарш рассказала, как его пережить и справиться с проблемами:

Анна Гарш

Ссоры на пустом месте

Многие родители, пока их малыш не достигнет годовалого возраста, находятся в подавленном состоянии почти постоянно. Бессонные ночи и ежедневная усталость дают о себе знать. Возникают взаимные претензии. Женщине кажется, что она все тянет на себе, она упрекает мужа по любому поводу. Ему тоже нелегко, все внимание теперь сосредоточено на ребенке. Браки в этот период, как правило, распадаются из-за того, что супруги просто не готовы к трудностям.

Решение проблемы: просто начните разговаривать друг с другом, без ругани и упреков. Научитесь слушать партнера, поставьте себя на его место. И помните, что теперь вы полноценная семья и человек, который рядом с вами, ее часть.

Без вины виноватый

Жены очень часто недовольны именно тем, как новоиспеченный отец обращается с ребенком. Мужчины боятся младенцев. Женщине куда проще понимать желания ребенка. В ней природой заложен материнский инстинкт. А мужчине нужно время, чтобы осознать, что он теперь отец.

Важно дать понять супругу, что вы ему доверяете, но в критической ситуации готовы прийти на помощь. Старайтесь предотвращать споры. Если хотите чему-то научить мужа, делайте это без нажима. Лучше сказать: «Знаешь, я поняла, что гораздо удобнее кормить малыша вот в таком положении. Попробуй, может, тебе тоже будет так удобно». Это будет выглядеть так, как будто вы просто делитесь тем, что сами для себя недавно открыли.

Кто больше устал?

И ходить ежедневно на работу, и сидеть дома с ребенком — все это труд. Оба родителя должны понимать, что у каждого был непростой день, отдых требуется обоим.

Мужчине, вернувшемуся после трудового дня домой, необходима передышка. Дайте супругу хотя бы час, чтобы прийти в себя. Он будет вам благодарен и потом поможет с радостью — займется малышом. Тогда и мама сможет полноценно отдохнуть.