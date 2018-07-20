Откровенный фотопроект: как на самом деле выглядят женщины после родов

Интернет полон фотографий красивых женщин на последних месяцах беременности, но что происходит потом? Быстро ли фигура возвращается в норму и возвращается ли вообще?

Фотограф Натали Маккейн устроила, пожалуй, один из самых честных фотопроектов, показав семь женщин, недавно ставших матерями, без всякого фотошопа. Они ежедневно подвергаются давлению со стороны общества, требующего уже через неделю после родов выглядеть как красотки с подиумов. Но они прекрасны. И с этим трудно поспорить.

Фотопроект «Честное тело» — это крик души. После родов, помимо новорожденных малышей, женщинам приходится думать о растяжках и возвращении своего тела в норму. Но что есть норма?

«Общество говорит тем, кто родил ребенка, что они должны исправить свои несовершенства, «подтянуться» и буквально за несколько недель сбросить набранный вес», — рассказывает Натали.

Женщинам стоит просто выйти из дома, как тут же появляется масса добрых советчиков, рассказывающих о чудодейственных диетах и знаменитостях, похудевших после родов за несколько недель.

Конечно, есть женщины, которые очень быстро худеют после родов, но это правило не распространяется на всех. Многие вынуждены пользоваться фотошопом и носить закрытую одежду, чтобы соответствовать ожиданиям общества.

«Я надеюсь, что те, кто недавно стал матерью, увидят эти портреты и поймут, что период после родов прекрасен и не нужно быть к себе жестокой после того, как ты родила, — говорит Натали. — Вы можете смело игнорировать общество, когда оно требует, чтобы вы исправили все эти недостатки немедленно».

«Когда я была беременной, мне нравились мои изгибы и округлости и я одевалась так, чтобы их подчеркнуть, — рассказывает одна из героинь проекта. — Но после рождения малыша я в постоянной борьбе — приходится скрывать, что мой живот не плоский, руки потеряли форму, а ноги немного опухли и на них выступили вены».

«Однажды утром я вышла из душа и подошла к зеркалу, чтобы посмотреть, насколько изменилось мое тело после родов. Я увидела багровые неровные растяжки, и у меня вырвалось что-то вроде: «Ух ты!» Когда я родила первого ребенка, такого не было.

Я позвала мужа, чтобы он тоже оценил мою фигуру, а он сказал: «Круто».

“Помнишь, какой красивый плоский живот у меня был? — спросила я его, понимая, что фигура вряд ли вернется в былую форму. На что он ответил: «Да, но у нас тогда не было двух потрясающих сыновей»».

«Я люблю свой живот после родов. Эти следы как будто от когтей тигра — как свидетельство того, что мои дети росли там и боролись за жизнь. Я никогда не буду прятать эти растяжки и свой мягкий материнский живот — он выносил трех моих детей в течение двух беременностей и славно послужил мне».

«У меня было две беременности, и я убеждена, что не нужно сразу сбрасывать вес. Есть что-то по-настоящему красивое в том, что крошечный новорожденный идеально подходит моему мягкому, рыхлому животу. Может быть, в будущем я захочу вернуть пресс, но сейчас я счастлива оттого, что я именно такая. Мое тело идеально подходит для того, чтобы на нем лежал малыш».

«Свое тело во время беременности я любила гораздо больше, чем то, что имею сейчас. Я смотрю на себя после второго кесарева сечения, и мне грустно, появились растяжки. Надеюсь, со временем я смирюсь с этим.

Но когда я кормлю ребенка грудью, я чувствую себя богиней. Посмотрите, на что способно женское тело — это потрясающе!»

«С первенцем я делала все сама, но сейчас я принимаю любую помощь, потому что понимаю: справляться одной очень тяжело. Раньше я не давала мужу шанса позаботиться о ребенке, теперь все иначе».

«Я забыла, что такое сон, вечно пахну детской рвотой, ужасно выгляжу, а у меня дома не очень-то чисто. Моя жизнь состоит из подгузников и грязной одежды. Но знаете что? Я абсолютно счастлива. Я мама и не могу представить жизни без своего ребенка».

«Сам ребенок — это полбеды, я рада ухаживать за ним и укачивать его. А вот дополнительная забота о старших детях, борьба с хаосом в доме, общение с мужем — это настоящее испытание».

«Быть полной беременной женщиной — это испытание во всем, начиная от стыда за собственное тело, заканчивая попытками подобрать одежду. Самооценка очень хромает. Я знала, что мое тело после родов не будет совершенным, но думала, что это будет меня устраивать.

На деле же я смогла похудеть на 11 килограммов, но не вернулась к прежней фигуре. Я слежу за питанием, тренируюсь, но все равно недовольна тем, как выгляжу. Я не мечтаю быть тощей, просто хочется выглядеть красивой и здоровой, это трудно. Тяжело чувствовать себя красивой с моим лишним весом и растяжками».

«Все говорят о том, что вторые роды пройдут легче. Я хотела бы уточнить, что неважно, сколько у вас детей — они не легче, они просто другие».

«Самым трудным в восстановлении после родов для меня были ноющие боли внизу живота и швы. Меня скручивает, стоит только вспомнить об этом.

Приходилось пользоваться бутылкой с водой вместо туалетной бумаги, кровотечение длилось более месяца, к тому же отеков и синяков после вторых родов было больше. Но я восстановилась за пять недель — с первым ребенком на это ушло на неделю или две больше».