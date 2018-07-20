Как выжить в китайской семье, где ради благополучия единственного сына страдают его 11 сестер

В китайских социальных сетях начались бурные обсуждения о превосходстве мужчин в азиатской стране. Споры разгорелись после того, как в СМИ появилась история пары из провинции Шаньси. Мать рожала девочек одну за одной, пока наконец не родила мальчика. После этого пара прекратила заводить детей.

Источник: Oddity Central

Историю преданности и самоотверженности 11 сестер по отношению к их единственному младшему брату, который недавно женился, рассказала китайская газета The Paper. Девушки не только взяли на себя организацию праздника, но и собрали деньги, чтобы купить своему брату и его невесте дом, потому что их родители слишком больны и бедны, чтобы позволить себе такой подарок. Щедрость сестер и вопросы о том, как родители смогли завести 12 детей во время действия печально известной политики одного ребенка, вызвали жаркие споры в Сети.

Как выяснилось, пара не планировала заводить столько детей, но они отчаянно хотели сына, поэтому рожали до тех пор, пока не появился мальчик, которого назвали Гао Хаожен. Мать родила первую дочь в возрасте 20 лет, а через 27 лет она родила сына. История вызвала столько споров, что разъяснить ситуацию пришлось старшей дочери по имени Гао Юй.

«Поколение моих родителей мыслило проще. Они просто хотели сына», — рассказала 49-летняя женщина.

Гао Юй добавила, что прекрасно понимает своих родителей, тем более ко всем своим детям они относились одинаково. Что касается политики «одна семья — один ребенок», то родителям Гао Юй пришлось заплатить большие штрафы, чтобы продолжать рожать детей.

Юй рассказала, что она стала единственной из 11 сестер, кто смог поступить в среднюю школу. Две девочки и вовсе не получили никакого образования из-за бедности родителей. Это и породило множество вопросов о том, почему у родители оплачивали штрафы на рождение детей, но на их обучение денег не нашлось.

Тот факт, что сестры сделали брату и его беременной невесте подарок в размере 34 тысяч долларов, еще больше удивил пользователей сети. Они увидели во всей этой истории свидетельство того, что у мужчины есть привилегии в китайском обществе. Однако Гао Юй убеждает, что на сестер никто не давил и подарок они сделали от большой любви к брату.

Историю прокомментировал и сам молодой человек. Он признался, что всегда был избалован вниманием сестер и постоянно находился под их защитой. Гао Хаожен вспоминает, что нередко его сестры отказывали себе в обновках, вместо этого покупая ему новую одежду. Кроме того, все 11 сестер начали работать, когда им было по 7-8 лет, ему же этого делать не пришлось.

Правда, среди пользователей сети нашлись не только те, кто отрицательно отнесся ко всей этой истории. Некоторые люди даже похвалили родителей за их настойчивость, а сестер — за преданность и любовь к младшему брату.