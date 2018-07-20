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«Яжемать» закрыла ребенка в машине на жаре во Владивостоке
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«Яжемать» закрыла ребенка в машине на жаре во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, передает PRIMPRESS.
Инцидент произошел накануне на базе, расположенной в районе Татарской.
«Градусник показывает 38 градусов, ребенок в истерике. Мы 20 минут стучали по машине, оббежали все этажи в поисках нерадивой мамаши», — рассказали очевидцы.
Неравнодушные горожане уже хотели разбить стекло в автомобиле, как мать ребенка нашлась. Однако ее реакция на произошедшее шокировала горожан.
«Взамен спасибо всех обматерила, обозвала как могла, послала всех. Мой ребенок, говорит, спал. А орала, видимо, в машине не ее дочь», — написали граждане.
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