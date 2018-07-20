Она не ожидала, что босс мужа придет к ней домой и сделает это. Вау!

Мне было двадцать четыре года, и я была на третьем месяце беременности, когда умер мой муж.

Я была вдова и будущая мать одновременно.

Мы купили новый дом, и заполнили его мебелью в ожидании переезда. Сейчас дом забрали. Я знала, что мне придется вернуться в дом моих родителей, по крайней мере, пока я не родила ребенка. Из-за шока от внезапной смерти моего мужа была очень большая вероятность потерять ребенка.

Я вернулась в свою старую спальню. Моя односпальная кровать, детская кроватка и комод это все, что могло поместиться на восьми квадратах моей спальни. Остальную нашу мебель пришлось перевезти на склад.

Я могла заплатить всего за три месяца хранения, а потом мне придется продавать всю новую мебель, которую мы купили для нашего нового дома, потому что я не смогу больше платить за хранение. Врачи сказали, что мне нельзя горевать о моем муже, потому что была велика вероятность потери ребенка, поэтому я сосредоточилась на сохранении спокойствия. Конечно, это было нелегко — и из-за этого стало еще только хуже! Потому что я, как правило, не делюсь своими переживаниями не с кем, исключением была моя сестра. Но она была еще беднее, чем я и могла только оказать моральную поддержку. Мои родители ели сводили концы с концами, а тут еще и я с будущим ребенком добавилась.

Однажды в начале января 1971 года я получила чек на $500. Я понятия не имела, от кого он и сколько я не звонила в банк, мне не дали ни одной зацепки. Я была спасена! У нас было достаточно денег, чтобы заплатить за аренду хранение в течение еще почти года!

Я была так счастлива, я улыбалась весь день — чего я не делала уже пару месяцев!

Затем, в тот же день, ко мне пришел босс моего мужа и сказал, что хотел узнать, как я справляюсь. Я рассказала ему о чеке, и он был рад за меня. Я знала, что от компании мужа, я не могла ничего получить, потому что он работал там всего 6 месяцев. А чтобы получить страховые выплаты или пособие в связи со смертью он должен был отработать минимум год.

Мужчина сел и вытащил три конверта. В первом была зарплата моего мужа за последний месяц. Во втором был бонус, который он заработал за месяц до этого (вообще он выплачивается в конце года). А в третьем было $10,000, которые компания выплачивала ей в виде пособия!

Я не могла поверить! Как это может быть? Его босс объяснил, что первые два конверта это плата за работу, а третий — это пособие, и хотя фактически его не должны были выплачивать, но имея двадцативосьмилетний стаж в этой компании, он уверен, что компания поступает абсолютно правильно, выплачивая ей эти деньги.

По сей день я не знаю, как он это сделал, но эти деньги нас спасли.

После рождения ребенка (у него были проблемы со здоровьем, которые требовали тринадцать операций в течение двух лет) я была в состоянии оставаться дома с ним, пока он не стал достаточно здоров, чтобы пойти в детский сад с другими детьми. И это позволило нам переехать в собственную маленькую квартиру.

В один день мы были спасены двумя ангелами, которые коснулись моей души. Это было сорок один год назад, но я никогда не забывала тот день.

Это был день, когда я улыбалась с утра до ночи!