Мужчина был потрясен, когда он услышал этот разговор. То, что последовало затем — душераздирающе!

В последний день перед Рождеством, я спешил в торговый центр, чтобы купить подарки, которые я не успел купить ранее. Когда я увидел сколько там людей, то начал жаловаться самому себе: ‘Это будет длиться вечно, к тому же мне еще надо столько всего успеть… Рождество действительно становится все более и более раздражающим с каждым годом. Как бы мне хотелось просто лечь, уснуть и проснутся после всей этой суеты…’

Тем не менее, я направился в отдел игрушек, и там начал проклинать цены, интересно, действительно ли дети играют с такими дорогими игрушками. Будучи в отделе игрушек, я заметил маленького мальчика около 5 лет, который прижимал куклу к груди. Он продолжал касаться волос куклы и выглядел таким грустным. Я задавался вопросом, чем эта кукла ему так понравилась?

Тогда маленький мальчик повернулся к пожилой женщине, которая стояла рядом с ним и сказал: «Бабуля, ты уверена, что мне не хватает денег?»

Старушка ответила: «Ты знаешь, что у тебя недостаточно денег, чтобы купить эту куклу, мой дорогой.» Затем она попросила его остаться здесь на 5 минут, пока она сходит осмотреться. Она ушла, а маленький мальчик все еще держал куклу в своей руке. Наконец, я решил подойти к нему и спросил, кому он хотел подарить эту куклу?

«Это кукла, которую моя сестра любила и очень хотела, чтобы ей подарили ее на Рождество. Она была так уверена, что Санта принесет ее».

Я ответил ему, что, может, Санта и принесет ей эту куклу, в конце концов, и не надо так волноваться. Но он ответил мне с грустью: «Нет, Санта не может принести ее, туда, где она сейчас. Я должен дать куклу моей маме, и она сможет отдать ее ей, когда она уйдет к сестре».

Его глаза были очень грустные, когда он говорил это: «Моя сестра ушла к Богу. Папа говорит, что мама тоже скоро уйдет, чтобы увидеть Бога, поэтому я подумал, что она может взять куклу с собой и передать ее моей сестренке».

Мое сердце почти остановилось. Маленький мальчик посмотрел на меня и сказал: «Я сказал папе, чтобы он передал маме, чтобы она пока еще не уходила. Я попросил его подождать, пока я вернусь из супермаркета». Затем он показал мне очень приятное фото, где он смеется и сказал: «Я хочу, чтобы мама взяла и эту фотографию с собой, так она не забудет меня. Я люблю свою маму и очень хотел бы, чтобы она не оставляла меня, но папа говорит, что она должна идти, чтобы быть с моей младшей сестрой».

Затем он посмотрел снова на куклу своим печальным взглядом. Я быстро достал свой бумажник, взял несколько купюр и сказал мальчику. «Что если мы еще раз проверим, на всякий случай, может у тебя достаточно денег?»

«Ок», — сказал он, — «я надеюсь, что мне хватит.»

Я добавил незаметно свои деньги и мы начали считать. Денег было достаточно для куклы, и даже немного оставалось.

Маленький мальчик сказал: «Спасибо Богу, что дал мне достаточно денег». Затем он посмотрел на меня и добавил: «Я вчера просил у Бога перед сном, чтобы он мне послал достаточно денег, чтобы купить эту куклу, чтобы мама могла передать ее моей сестре. Он услышал меня. Я также хотел, чтобы у меня было немного денег, чтобы купить белую розу для моей мамы, но я не осмелился слишком много просить у Бога. Но он дал мне достаточно, чтобы купить куклу и белую розу. Вы знаете, моя мама очень любит белые розы».

Несколько минут спустя бабушка мальчика вернулась, и я ушел с моей корзинкой. Я закончил свой шопинг в совершенно ином настроении. Я не мог перестать думать о маленьком мальчике. Затем я вспомнил, что читал в местной газете статью 2 дня назад, в которой говорилось, что пьяный мужчина на грузовике, врезался в автомобиль, в котором были молодая дама и маленькая девочка. Маленькая девочка погибла сразу, а мама оставалась в критическом состоянии. Семье приходилось решать, стоит ли отключать ее от системы жизнеобеспечения, потому что молодая леди уже не сможет выйти из комы. Это была семья маленького мальчика…

Через два дня после этой встречи с мальчишкой, я прочел в газете, что молодая женщина умерла. Я не мог никак не отреагировать и пошел покупать букет белых роз и пошел в похоронное бюро, где проходили похороны молодой женщины, чтобы выполнить последнее желание перед погребением. Она была там, в гробу, держа красивую белую розу в руке, а рядом стояли ее родственники. Я оставил букет и вышел из помещения, чувствуя, что моя жизнь изменилась навсегда.

Любовь, которую испытывал этот мальчик к своей маме и сестре по сей день, трудно представить. И в доли секунды, пьяный мужчина забрал у него все это!