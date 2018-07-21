6 способов обезопасить детскую комнату, не навредив комфорту и дизайну

Рассказываем, на что обратить внимание родителям в квартире, когда в семье появляется малыш.

Стоит малышу оторваться от материнской груди, как он стремится покинуть кроватку и отправиться навстречу исследованиям, которые начинаются уже в его детской комнате. Именно там ребенок проводит большую часть времени. Безусловно, этот маленький мир должен быть максимально комфортным и надежным, однако это не означает «скучным». Существует много способов защитить кроху от небезопасных мест, не пожертвовав эстетикой интерьера.

Смягчаем углы

Для ребенка личная комната — это сразу и спальня, и художественная мастерская, и отличная площадка для подвижных игр, беготни и маленьких безумств. При этом об опасности острых углов дети совсем не думают и с легкостью могут ушибиться.

«Однако это не значит, что активность детей стоит как-то ограничивать, — замечает Мария Осетрова, семейный психолог и психотерапевт с 13-летним стажем работы. — Подобные моменты «разрядки» очень важны. Более того, я советую взрослым хотя бы иногда принимать участие в детских безумствах, будь то забеги по комнате или бои на подушках. Во-первых, это невероятно сближает — ребенку будет приятно, что родители готовы разделить радость вместе с ним. Во-вторых, таким образом малыш сможет выпустить накопившуюся энергию и буквально через 10-30 минут вновь станет спокойным».

По словам психолога, главное — в этот момент не забывать о безопасности. Но как же защитить ребенка от ушибов и в то же время дать ему полную свободу действий?

Один из самых простых способов — прикрепить на мебель специальные накладки.

Изготавливаются они самых разных цветов и разнообразных материалов, поэтому без проблем впишутся в любой интерьер. Прозрачные силиконовые, например, будут практически незаметны, а забавные каучуковые в форме мордочек животных оживят дизайн.

Прячем розетки

С малых лет мы объясняем детям, что совать в розетку пальцы и какие-то посторонние предметы нельзя. Но, несмотря на запреты, соблазн иногда слишком велик.

Бывает и наоборот: именно постоянные предостережения родителей провоцируют малыша проверить, что же там такое страшное и почему его не пускают.

Так что гораздо надежнее будет устранить возможный источник неприятностей. Нет, демонтировать розетки не нужно. И заклеивать их строительной лентой тоже.

Достаточно поставить заглушки с замком: без ключа к контактам будет не подобраться.

И смотрятся они очень органично.

И еще один совет. Желательно использовать спокойные тона заглушек, чтобы не привлекать лишний раз внимание ребенка.

Защищаем окна

«Ежегодно в нашей стране из окон выпадают до нескольких тысяч детей. Поэтому при обустройстве детской следует уделять особое внимание именно оконной зоне: исключить возможность забраться на подоконник и не оставлять створки распахнутыми, если ребенок находится в комнате без присмотра взрослых», — рассказывает Антон Карявкин, руководитель технического центра стратегического направления «Строительство» компании REHAU по Восточной Европе.

В качестве дополнительных защитных мер эксперт рекомендует установить на окна специальные ручки с ключом.

В запертом состоянии они позволяют ребенку открывать окна лишь в положении проветривания, не давая возможности распахнуть створку полностью. Для этого необходимо воспользоваться ключом, который должен всегда находиться у родителей.

Еще одно эффективное решение — защитные решетки на окна. И хотя основная цель этой конструкции — уберечь ребенка от несчастных случаев, декоративную функцию они тоже выполняют.

Можно покрасить решетку в любой цвет (или даже доверить сделать это самому малышу) и дополнительно ее украсить, например поставить на нее горшки с растениями.

Фиксируем двери

Детям так хочется все исследовать, посмотреть, потрогать. И никакие двери не способны их остановить. Поэтому, к сожалению, порой любознательность может привести к прищемленным пальчикам и слезам.

Чтобы этого не произошло, на межкомнатные двери стоит установить стопперы или фиксаторы.

Как и накладки на мебель, они могут быть интересной формы и неожиданных цветов, например напоминать зверюшек, «обнимающих» дверь. Такие фиксаторы могут сливаться с интерьером или стать ярким элементом дизайна.

Также следует зафиксировать дверцы шкафов и комодов: они для малышей еще привлекательнее, а значит, опаснее.

…и шкафы

Шкафы и комоды, особенно если они выполнены из легкой фанеры, на деле часто оказываются не такими устойчивыми, как на первый взгляд. Во время игры малыш может уронить их и пораниться.

Но, как и в случае с острыми углами, это не повод ограничивать ребенка. Лучше зафиксируйте мебель у стены.

Чтобы не вредить интерьеру Г-образными креплениями (они все-таки довольно заметны), привинтите шкаф (или комод) к стене напрямую, через заднюю планку. Тогда «фиксатор» будет спрятан внутри, и его совсем не будет видно.

Прячем травмоопасные предметы

Колющие, режущие, бьющиеся предметы могут показаться малышу отличными игрушками, и к тому моменту, как мама успеет устранить опасность, неприятность уже произойдет. Так что надежнее будет убрать из легкодоступных мест все, что может травмировать ребенка.

От декоративных вазочек и стеклянных рамок для фотографий тоже лучше отказаться — замените их мягкими игрушками, наклейками на стены или поделками самого ребенка.

Все просто, не правда ли? Соблюдение этих мер не требует ни сложных технических знаний, ни каких-то особых вложений, зато дает главное — спокойствие родителей за безопасность своего ребенка. И, как уже говорилось выше, это чувство не будет вступать в противоречие с другим — с желанием наслаждаться качественным дизайном интерьера.

Фото: Shutterstock.com