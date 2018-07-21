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Четырехлетний ребенок застрелил своего двухлетнего брата в США
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Четырехлетний ребенок застрелил своего двухлетнего брата в США 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
В американском штате Калифорния четырехлетний ребенок случайно выстрелил в своего родственника. Пуля попала в двухлетнего малыша — двоюродного брата мальчика. Об этом сообщает телеканал ABC 13 News.
Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.
Инцидент произошел в городе Маской. Шериф выясняет, как в руках у старшего ребенка оказалось оружие. Начато расследование случившегося.
Ранее в американском городе Мемфис трехлетний мальчик случайно выстрелил в годовалую сестру. Девочку спасти не удалось. Несчастный случай произошел после того как некий 25-летний Шон Мур положил в кровать к девочке, где лежало его оружие, другого ребенка.
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