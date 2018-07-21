Четырехлетний ребенок случайно застрелил брата

В США маленький ребенок убил своего младшего брата. Трагедия произошла в городе Маской штата Калифорния. Сообщается, что убитому мальчику было всего два года.

Как пишет Life.ru, пока не ясно, как в руках у малыша оказался пистолет. В настоящее время в произошедшем разбирается полиция, идет расследование.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 22-летний футболист из Аргентины жестоко убил собственного пятилетнего пасынка. Полицейским он сообщил о смерти ребенка, который якобы упал в ванной и скончался от травмы головы. Но в результате вскрытия было установлено, что ребенка избили и изнасиловали.

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