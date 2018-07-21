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Четырехлетний ребенок случайно застрелил брата
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Четырехлетний ребенок случайно застрелил брата 

Свободная пресса 1 час назад
В США маленький ребенок убил своего младшего брата. Трагедия произошла в городе Маской штата Калифорния. Сообщается, что убитому мальчику было всего два года.
Как пишет Life.ru, пока не ясно, как в руках у малыша оказался пистолет. В настоящее время в произошедшем разбирается полиция, идет расследование.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 22-летний футболист из Аргентины жестоко убил собственного пятилетнего пасынка. Полицейским он сообщил о смерти ребенка, который якобы упал в ванной и скончался от травмы головы. Но в результате вскрытия было установлено, что ребенка избили и изнасиловали.
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