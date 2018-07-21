Почему моя дочь с 3 лет смотрит «недетские» мультики

«Страсти-то какие!» — ужасается бабушка, наблюдая, как на экране угловато нарисованный парень рубит катаной жуков, разлетающихся брызгами черной крови, — «Не рановато еще такое показывать?»

«Не рановато», — в сотый раз отвечаю я. Анюте еще только 6, «Самурая Джека» она смотрит уже не в первый раз (и даже не в третий, кажется), но с неизменным успехом и интересом.

Бабушка, конечно же, в корне не согласна. Когда Анюта отдыхает у нее, там показывают мультики про Барби, «Щенячий патруль» и феечек. Тоже с интересом, но другим — у бабушки ведь свои правила, и просмотр мультфильмов тоже отличается. У нас же дома на экранах царит совсем иной контент, который принято считать «взрослым». Это, конечно, не про материалы «18+», а про те фильмы, где есть некоторое количество насилия, смертей и других трагедий. И те, где сложные, недетские сюжеты, хоть и без крови — с вопросами и мыслями, о которых «детям еще рано думать».

А когда будет оно — не рано? Когда дочка дорастет до крайне спорно выставленного рейтинга вроде «6+» или «12+»?

Так и вижу — день рождения, Ане исполняется 12, и она несется включать все те мультики, которые раньше было «рано». Каков же бред!

Нет, конечно, стандартную для нынешних маленьких девочек анимацию мы тоже смотрели, параллельно. И на «Машу и Медведя» взирали с некоторым скептицизмом, и дружные участницы Клуба Винкс свои простенькие песни нам отпели. Никто не отнимал у Анюты нежный детский период, когда можно благоговейно смотреть на то, как синий грузовичок перевозит кирпичики от заводика к стройке, а слоник идет в гости к мишке, и они вместе узнают, что такое дождик.

САМЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ МУЛЬТИКИ ДЛЯ ТАКИХ МАЛЫШЕЙ

Но в тот момент, когда мы вообще стали включать ребенку мультики (то есть года в три), вместе с грузовичками и слонятами на экране сразу же появились самые разнообразные анимационные ленты — и Disney во всех проявлениях, и Миядзаки, и советская классика. Тогда выбор был сделан Анютой однозначно: у нее появилось четыре любимых-любимых полнометражных мультика, которые она смотрела по кругу, день за днем, очень долго.

Вот эти герои: «Рыбка Поньо на утесе», «Коралина в стране кошмаров», «Тайна Келлс» и «Семейка Крудс».

И ничего. Анюта не боялась жуткой ведьмы из «Коралины», ее больше страшили призраки детей, но не настолько, чтобы прекращать бесконечный пересмотр.

В «Крудсах» и «Рыбке Поньо», которую она называла «Рыбка Пони», все смотрелось залпом и с неугасающим восторгом. Разве что в «Тайне Келлс», удивительно красивом ирландском мультфильме, был один жутковатый момент с нападением викингов на аббатство — в черно-красных цветах и с пугающей музыкой. Его мы иногда проматывали.

ЧТО ЗА МУЛЬТФИЛЬМ «ТАЙНА КЕЛЛС», ЕСЛИ ВЫ ВДРУГ НЕ СЛЫШАЛИ

Так прошло буквально несколько месяцев, ну, а дальше — больше. Фильмография Миядзаки была бережно отсмотрена по нескольку раз, пропустили только что-то позднее и «Порко Россо». Шикарный «Гравити Фолз» — в 5 и 6 лет, залпом, по многу-многу раз. Тогда же — «Аватар: Легенда об Аанге», «Время приключений», такие вещи, как «Кошмар перед Рождеством» или «Труп невесты».

В то время, как некоторые родители со знанием дела восклицают, что «"Унесенные призраками» — прекрасно, но только для взрослых", Анюта в свои пять лет знала его наизусть. А еще тут что-то должно быть про «Доктора Кто», британский фантастический сериал, активным поклонником которого дочка является лет с 4-х. Рановато? Я думаю, что нет.

Выбор времени, когда ребенка можно выпускать из стерильного розового мира слоников в серьезный контент, почти всегда ложится на родителя, это правильно. Я сделала его осознанно.

Многие взрослые считают, что те же «Унесенные призраками» просто не будут правильно поняты ребенком младше лет десяти-двенадцати. И сюжет сложноват, и мораль неочевидна, и кровь показали неоднократно, и родителей в свиней, о ужас, превращают. Я с этим не спорю — действительно, не поймет. Ну и пусть.

Пусть пятилетка не оценит всю глубину сюжета, зато то, что она оттуда почерпнет, будет хорошим — на уровне эмоций и поступков дети все понимают прекрасно с самых ранних лет. Наоборот — они учатся, растут на этих эмоциях, переживаниях и поступках героев, которых видят. И я считаю, что пример Тихиро — прекрасный. Поньо, Коралины, Диппера с Мейбл — тоже.

МУЛЬТГЕРОИ, КОТОРЫМ СТОИТ ПОДРАЖАТЬ НАШИМ ДЕТЯМ

К тому же, современная система рейтингов очевидно крайне условна. Во-первых, встречается немало выставленных наобум примеров. С какой радости откровенно малышовский «Хороший динозавр» у нас 12+? То-то же. Во-вторых, эти рейтинги официально относятся к самостоятельному просмотру детьми, вместе вы можете хоть «Во все тяжкие» с дошкольником смотреть. Только с правильными комментариями!

Это основа основ — совместный просмотр качественных мультиков и фильмов вместе с родителями, которые сопровождают процесс правильными замечаниями, а по итогу — обсуждаениями увиденного. Так можно смотреть практически что угодно без вреда для чьей-либо психики.

КАК ПРАВИЛЬНО СМОТРЕТЬ МУЛЬТИКИ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ

И в третьих — современные родители выросли и вне этой системы, и как-то справились. Не берусь говорить за всех, насколько что на них влияло, и тем не менее. Сама я прочитала «Властелина колец» в 8 лет — многое не поняла, но осталась в восторге, а спустя несколько лет перечитала с удвоенным интересом.

Еще я в совсем юном возрасте натыкалась по телевизору на «Зубастиков», «Кладбище домашних животных» и другие подобные фильмы. Страшно было? Да. Мучали ли меня кошмары, остались ли какие-то затаенные травмы? Возможно, но вовсе не от этих прекрасных старых фильмов, а скорее от новостных телеканалов, которые постоянно работали на кухне у родителей. Там в 90-е круглосуточно крутили «чернуху» про убийства, маньяков со всеми подробностями — популярная была темка. Там, собственно, и сейчас подобного хватает, и кому, в таком случае, мешают мультфильмы? Как-то двулично получается.

Ребенка после трех лет нельзя запереть в вакууме «добра и света» — он все равно будет узнавать про все аспекты нашей жизни из других источников. Потому и мультики «стерилизовать» не нужно, на мой взгляд.

«Страсти-то какие!» — уверена бабушка Анюты, полагающая, что проблемы в характере моей дочки могут быть навеяны взмахами меча самурая или страшными ирландскими викингами. А я считаю, что характер формируется в первую очередь поведением взрослых, общими условиями жизни ребенка, а мультики тут явно не на первых строчках. К тому же — какие они, эти проблемы? Анюта достаточно застенчива, многого стесняется, но о прямых и косвенных возможностях анимации повлиять на это я готова говорить разве что с разбирающимся в мультиках психологом. Зато доброта, честность и ответственность — уж не знаю, у кого она их подглядела?

Дети намного сильнее, чем мы думаем. И намного мудрее. А еще их воспитывают вовсе не мультфильмы, а родители. В первейшую очередь!

На днях мы вместе посмотрели мультфильм «Ван Гог: С любовью, Винсент». Тот, где красками нарисовали историю смерти великого художника, которого дочка очень любит еще после «Доктора Кто» (там есть целый эпизод, посвященный Ван Гогу).

Несколько месяцев назад мы вместе посмотрели оба сезона фантастического триллера «Очень странные дела», а с друзьями Анюта осилила свежее «Оно».

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Когда про это узнали знакомые мне родители из близкого круга, реакция была очень простой — «Пфф, наши давно уже посмотрели». А вот чуть более дальние знакомцы и бабушки продолжают хвататься за головы — ну как же так, это же страх и ужас, травмируете ребенка!

«Не травмирую» — думаю я, потому что Анюта вспоминает «Оно» с удовольствием, пусть ей и довелось вдоволь «попищать» при просмотре. Темноты особо не боится, от клоунов не шарахается, красные шарики так просто теперь любит. Как вам такое, бабушки?

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