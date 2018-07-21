«Эта картина так умиляла»: сотрудница больницы подарила трогательное фото молодым родителям

Новосибирская областная больница поделилась трогательным снимком, который одна из сотрудниц сделала из окна. На фотографии молодой отец несёт новорождённую дочь, а мать неспешно идёт за ними.

Фотографию ещё 24 мая сделала менеджер по связям с общественностью Новосибирской областной больницы (ГНОКБ) Елизавета Бражник. Спустя почти месяц она подарила снимок паре молодых родителей.

«Я смотрела в окно, и меня привлекла такая картина:

вышел мужчина с ребёнком — оттуда выходят при выписке — и он так быстро-быстро пошёл, держал [ребёнка, как] что-то невероятно ценное, так нёс. Спустя какое-то время вышла жена — и мне было видно, что она улыбается, эта картина меня так умиляла.

Она неспешно шла — после родов. Не пыталась их догнать, а просто шла и улыбалась», — рассказала Елизавета Бражник.

Она сделала фотографию на телефон, понимая, что снимок может получиться не таким качественным, однако концептуально картина ей очень понравилась.

Сотрудница больницы выложила снимок на своей странице в социальных сетях, и он неожиданно для неё получил много восхищённых комментариев, и тогда Бражник решила найти героев фотографии. Контакты выписанных пациенток ей дала старшая медсестра — и первый же телефон оказался верным.

На фото были Олег и Мария Фокина, вместе с дочерью Дашей. Молодые родители приятно удивились снимку, отметила сотрудница больницы.

«Я спросила: «Хотите прийти к нам в гости в больницу? И я вам подарю эту фотографию на память!». Они сказали: «Да, конечно». Пришли, я их пофотографировала. Они оказались очень позитивными, улыбчивыми, доброжелательными, пришли со старшим сыном. Я попросила показать фотографию дочери, когда она подрастёт, что этот свёрточек — это она», — добавила менеджер по связям с общественностью ГНОКБ.

Недавно в Новосибирске прошла ещё одна милая фотосессия — для новосибирских четверняшек, которые родились весной. Фотографу удалось снять малышей всего за два часа.