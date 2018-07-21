В Самаре пропала 7-летняя девочка

Полицейские и волонтеры проверяют места, где может находиться ребенок

В ночь на субботу, 21 июня, в Самаре сотрудники полиции и волонтеры приступили к поискам пропавшего ребенка.

— 7-летняя Юлия Солдаткина ушла из дома 20 июля и не вернулась. Сейчас ее местонахождение неизвестно, — сообщают представители добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

По словам других волонтеров, еще в 19:00 девочка находилась на детской площадки, которая расположена во дворе на улице Энтузиастов, 93.

Жителей города просят помочь найти ребенка.