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Глава СКР потребовал разобраться с отказом возбуждать дело против педофила, пристававшего к ребёнку
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Глава СКР потребовал разобраться с отказом возбуждать дело против педофила, пристававшего к ребёнку 

Говорит Москва 21 минуту назад
Фото: Говорит Москва
«Еще весной этого года в одном из районов столицы мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности девочки. Родители ребенка неоднократно обращались с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, однако должной реакции не последовало. Личность мужчины была оперативно установлена, но мер к его задержанию принято не было. Лишь благодаря средствам массовой информации об этой ситуации сегодня стало известно главе Следственного комитета», — говорится в сообщении СКР.
Александр Бастрыкин потребовал незамедлительно возбудить уголовное дело и дать всестороннюю правовую оценку факту посягательства на половую неприкосновенность ребенка. Также кадровому подразделению СКР дано указание провести служебную проверку в отношении сотрудников, которые пытались «замять» дело.
Ранее радиостанция «Говорит Москва» публиковала сообщение мамы десятилетней девочки. К ребёнку, возвращавшемуся после занятий в секции, приставал неизвестный, однако девочке удалось убежать.
По словам родителей, они сразу же написали заявление в полицию, инспектор по делам несовершеннолетних районного отделения передал материалы Следственный комитет, однако следователь СК, который их рассматривал, повода для проверки не нашёл и вернул материалы обратно в полицию.
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Женский форум
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