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Мать-одиночка сделала это для своего сына на день «Отцов и пончиков» в детском саду, и он не чувствовал себя брошенным.
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Мать-одиночка сделала это для своего сына на день «Отцов и пончиков» в детском саду, и он не чувствовал себя брошенным. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Когда три года тому назад, я стала матерью-одиночкой, то дала себе обещание, что буду делать все возможное и не возможно, даже если это потребует от меня выйти из зоны моего комфорта, но у моих детей будет «нормальная» жизнь, ни чем не хуже, чем у других детей. Мы многого достигли. Мы часто ходили в походы, играли, убивали жуков с минимальными криками… мы создавали бесчисленные воспоминания, и нормальную жизнь. Но когда наш воспитатель в детском саду, сказала мне, что завтра у них будет день «Отцов и пончиков» мое сердце немного сжалось. Я, наконец, усадила своего сына и спросила, хочет ли он попросить дедушку, чтобы он пошел с ним. Он просто улыбнулся и сказал: «Нет. Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Ты мои мама и папа». Поэтому сегодня утром я одела мой лучший «папа наряд», нарисовала себе бороду на лице, и мы пошли в садик на завтрак с моим милым сыном.
Мне было так стыдно, что я даже не могу передать, но улыбка моего сына, когда он представил меня своим маленьким друзьям, говоря: «Это моя мама… и мой папа также, так что я привел ее!», — заставила меня успокоиться. Я старалась изо всех сил, чтобы не ударить в грязь лицом перед сыном, и я очень надеюсь, что я его не подвела. Когда я уже собиралась уходить, он побежал за мной, обнял меня крепко за шею и прошептал: «Мама… я знаю, что ты всегда будешь рядом, и сделаешь все для меня. Спасибо. Я люблю тебя!», — он поцеловал меня в щеку и убежал. Я надеюсь, что он запомнит этот день, а я никогда не забуду его сладкие слова.
Карельские вести: последние новости
Мужчина был потрясен, когда он услышал этот разговор. То, что последовало затем – душераздирающе! Она не ожидала, что босс мужа придет к ней домой и сделает это. Вау! Мама не ожидала от своего сына, что он предоставит ей этот чек. Но ее ответ – это идеально!
Женский форум
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