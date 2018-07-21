Мать-одиночка сделала это для своего сына на день «Отцов и пончиков» в детском саду, и он не чувствовал себя брошенным.

Когда три года тому назад, я стала матерью-одиночкой, то дала себе обещание, что буду делать все возможное и не возможно, даже если это потребует от меня выйти из зоны моего комфорта, но у моих детей будет «нормальная» жизнь, ни чем не хуже, чем у других детей. Мы многого достигли. Мы часто ходили в походы, играли, убивали жуков с минимальными криками… мы создавали бесчисленные воспоминания, и нормальную жизнь. Но когда наш воспитатель в детском саду, сказала мне, что завтра у них будет день «Отцов и пончиков» мое сердце немного сжалось. Я, наконец, усадила своего сына и спросила, хочет ли он попросить дедушку, чтобы он пошел с ним. Он просто улыбнулся и сказал: «Нет. Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Ты мои мама и папа». Поэтому сегодня утром я одела мой лучший «папа наряд», нарисовала себе бороду на лице, и мы пошли в садик на завтрак с моим милым сыном.

Мне было так стыдно, что я даже не могу передать, но улыбка моего сына, когда он представил меня своим маленьким друзьям, говоря: «Это моя мама… и мой папа также, так что я привел ее!», — заставила меня успокоиться. Я старалась изо всех сил, чтобы не ударить в грязь лицом перед сыном, и я очень надеюсь, что я его не подвела. Когда я уже собиралась уходить, он побежал за мной, обнял меня крепко за шею и прошептал: «Мама… я знаю, что ты всегда будешь рядом, и сделаешь все для меня. Спасибо. Я люблю тебя!», — он поцеловал меня в щеку и убежал. Я надеюсь, что он запомнит этот день, а я никогда не забуду его сладкие слова.