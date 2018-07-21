Она стала жить совсем по-другому после того, как ее мама повторно вышла замуж.

Мой отец ушел от мамы, как только узнал, что она беременна мной. Когда мне было 5 лет, мама снова вышла замуж, но теперь за белого мужчину, сама она африканка.

Мои брат и сестра не похожи на меня, они называли меня ужасными словами и разрешали это делать своим друзьям. Теперь я намного старше, но я до сих пор помню как мой «папа» расчесывал волосы моей сестренке, а ко мне отказывался даже притронуться.

Моя мама и мой «отец» не оставили меня, обеспечивали одеждой и едой, но я помню как каждый год мои братья и сестры отправлялись в лагеря, а я оставалась дома. Я готовила для них, пока родители были на работе, мне приходилось забирать их со школы, убирать за ними… У меня не было времени общаться с друзьями и постепенно, мои одноклассники перестали приглашать меня. Я думаю, что худшая часть моего детства — это когда родители «папы» приехали навестить своих внуков. Они никогда не привозили подарков для меня, они даже не признавали меня дальше, чем «О, а вот и ты, будь добра, возьми мою куртку». Я поняла это слишком поздно, что для этой семьи я никогда не была больше чем слуга. Я не возражаю, что мне приходилось заниматься домашними делами, но видя, как мои сестра и брат росли, и их никогда ни к чему не принуждали, мне было обидно, что я должна была делать все. А однажды, когда моя сестра захотела себе комнату побольше, меня переселили в неутепленный и холодный подвал, а ее старую комнату они переделали в игровую комнату, для сестры с братом.

Это было оскорбительно. Мои брат и сестра получали все, что они хотели, а я обязана была только убирать за ними. Они всегда вешали все свои проделки на меня и во всем меня обвиняли. Они постоянно жаловались родителям: «Она не сделала нам обед, который мы хотели! Мы даже не смогли съесть морковку, потому что она не почистила ее! Мы не можем пригласить друзей, потому что она не испекла нам торт! Она не почистила туалет! Она не дала нам денег, чтобы купить мороженое!»

Мои родители позволяли так обращаться со мной и бабушке с дедушкой. Я была буквально белой вороной. Я действительно чувствовала себя, как рабыня.

Они не разрешили мне есть с ними после того, как я получила свою первую «работу» в салоне красоты. Они решили, что я должна платить за продукты, они заставили меня платить за электроэнергию, воду и хотели, чтобы я отплатила им за постельное белье, подушки и кровать, которые стояли в подвале.

Я решила оставить эту токсичную среду в поисках более спокойной жизни.

И вот после нескольких лет суеты в деловом мире, мне удалось начать успешный бизнес, который значительно вырос за последние несколько лет. На прошлой неделе, моя мама позвонила мне из ниоткуда и сказала, что она узнала от одного из моих друзей, что я довольно не плохо устроилась, и она сказала, что хочет переехать ко мне с моими братом и сестрой. Я просто сказала «НЕТ» после всего того, что мне пришлось пройти в моем детстве. Оказывается, мой отчим потерял работу, и они, вероятно, потеряют свой дом в ближайшие месяцы. Я думаю, карма, в конце концов, настигнет их!