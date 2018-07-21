Хватит целовать моего ребенка!

«Хватит целовать моего ребенка!» — эта рабочая фраза повторяется мной по нескольку раз в день, когда у нас бывают в гостях близкие и не близкие родственники, друзья, знакомые, желающие потискать моего ребенка. Мне как стоматологу просто невозможно спокойно смотреть, как все тянутся целоваться с моим малышом. Как я ни старалась, но в голове прокручивается картинка: пародонтологические бактерии в виде монстров нападают на девственно чистую слизистую моего ребенка (ну, может, и не совсем чистую, а заселенную уже моей микрофлорой, но ведь это моя слюна и мой ребенок, а значит, так надо!), приклеиваются на любимые первые зубки и начинают окислительную атаку по выковыриванию минералов из эмали зуба! Еще в интернатуре мой преподаватель (пародонтолог) сказала: «Держите подальше своих детей от вечно жаждущих целоваться бабушек и дедушек, теть и дядь, если не хотите, чтобы у вашего ребенка был букет из всех возможных бактерий 20 и 21 века!». Тогда я не придала этому никакого значения, но когда увидела в роддоме тянущиеся губы бабушек к моей крохе, меня прямо как громом ударило: «Не в лицо! Не в руки! Только в царапки и в одежду, боже ты мой!».

Вирусы атакуют

Мой муж как-то шутя предложил предоставлять справку о санации всем желающим познакомиться с нашим ребенком. Конечно, это шутка, да в ней намек.

У новорожденного иммунная система до конца не развита, ему много не надо, чтобы навсегда подцепить стафилококк или вирус, принесенный любимой бабушкой или даже папой.

Об обязательной необходимости санации полости рта будущей мамы все прекрасно знают. Полость рта беременной должна быть полностью избавлена от кариеса, налета, зубных камней и всех «еле дышащих» пломб еще до беременности, чтобы у ребенка не было нарушений закладки органов и систем от кариесогенных микробов, а у мамы не появились заболевания сердца и почек. В курсе ли папы, бабушки и дедушки, тети и дяди, что, ожидая нового члена семьи, они должны как минимум провести профессиональную гигиену полости рта, а как максимум — не оставить в живых ни одного кариесогенного микроба во рту. На самом деле эта проблема носит эпидемиологический характер. Через слюну воздушно-капельным и контактно-бытовыми путями передаются не только кариесогенные микробы, но и многие другие стафилококки и стрептококки, вызывающие ангины, тонзиллиты, и любые инфекционные заболевания. А вирусы? Герпес у каждого второго, а у каждого четвертого — в активной форме. У новорожденного иммунная система до конца не развита, ему много не надо, чтобы навсегда подцепить стафилококк или вирус, принесенный любимой бабушкой или даже папой. Поэтому как минимум папа и ближайшее окружение должны заботиться о своем стоматологическом здоровье. Раз в полгода делать профилактическую гигиену полости рта. Причем, сделав ее, не стоит думать, что все камни с налетом убраны, микробов нет, а значит, я избавлен от необходимости ежедневной чистки зубов еще на полгода.

Как бы вы ни старались уберечь своего ребенка от заразных поцелуев, все равно вы не сможете полностью избежать заражения кариесом или пародонтитом.

А знаете ли вы, что после гигиены в кресле стоматолога, придя домой и, например, не поменяв зубную щетку на новую, вы возвращаете своих «микробных друзей» обратно, а если не почистить зубы хотя бы один раз, ровно через 24 часа на зубе образуется липкая пленка из бактерий, которую зубной щеткой в домашних условиях уже не счистить, и эта пленка продолжит вести «минеральное обезвоживание» эмали ваших зубов. Получается, что, заплатив в среднем 5000 р. за гигиену и обленившись один лишь раз, вы выкидываете деньги на ветер. Запустив профилактические осмотры раз в год и необходимое лечение, вы получите большие финансовые затраты в будущем. Рождение ребенка — хороший стимул поддерживать свое стоматологическое здоровье и, соответственно, сохранять свой бюджет на более нужные вещи.

Никаких телячьих нежностей!

Каким образом новоиспеченной маме бороться со стоматологической неграмотностью своих близких:

Разрешать целовать ребенка только в одежду, на крайний случай в голову.

Соблюдать маме и папе ежегодные профилактические осмотры у стоматолога и проводить гигиену полости рта каждые полгода, подавая пример своим родственникам.

Бабушек и дедушек отправить к стоматологу и избавить их от всех советских пломб, протезов и зубных камней. При необходимости оплатить стоматологические услуги. Все-таки это здоровье вашего ребенка.

Если родственники идут в отказ, придется применять крайние меры:

не подпускать их к ребенку (без обид тут не обойтись);

заставлять чистить зубы перед каждым приходом и общением с ребенком;

разрешать общаться с ребенком только на дальнем расстоянии и не позволять телячьих нежностей.

Ирония этой щекотливой темы заключается в том, что, как бы вы ни старались уберечь своего ребенка от заразных поцелуев, все равно вы не сможете полностью избежать заражения кариесом или пародонтитом. Кариес когда-нибудь да будет. Конфеты ведь никто не отменял. Если вы поддерживаете гигиену полости рта, то вы вправе требовать этого и от своих родственников. Начинать следить за своим стоматологическим здоровьем никогда не поздно и не так трудно, особенно если ты это делаешь ради здоровья своего маленького чуда.