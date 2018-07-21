Ещё
В Башкирии найден мертвым месячный ребенок
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Башкирии найден мертвым месячный ребенок 

ГОРОБЗОР.РУ 56 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Как сообщает источник ГорОбзор.ру, причина смерти мальчика неизвестна. Обстоятельства выясняются. Тело ребенка, который родился менее месяца назад, найдено в квартире по месту жительства в одном из районов Башкирии. По предварительным данным, видимые телесные повреждения отсутствуют. Об этом сообщает источник ГорОбзор.ру.
— Ребенка обнаружили мертвым около 9 часов утра. Что стало причиной смерти, неизвестно, — уточнил собеседник.
Тело направили на судмедэкспертизу. По имеющимся данным, инцидент квалифицируется как несчастный случай.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Кумертау за день родились три пары двойняшек В Башкирии 2-летний малыш умер, подавившись виноградом Уфимцев ждет долгожданное продолжение фильма «Монстры на каникулах»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой12
Звезды с очень большим размером груди30
Тест: какая работа вам подходит12
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини30
Несмелые желания: тайные мечты знаков зодиака3
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение