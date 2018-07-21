В Башкирии найден мертвым месячный ребенок

Как сообщает источник ГорОбзор.ру, причина смерти мальчика неизвестна. Обстоятельства выясняются. Тело ребенка, который родился менее месяца назад, найдено в квартире по месту жительства в одном из районов Башкирии. По предварительным данным, видимые телесные повреждения отсутствуют. Об этом сообщает источник ГорОбзор.ру.

— Ребенка обнаружили мертвым около 9 часов утра. Что стало причиной смерти, неизвестно, — уточнил собеседник.

Тело направили на судмедэкспертизу. По имеющимся данным, инцидент квалифицируется как несчастный случай.

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