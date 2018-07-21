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Из перинатального центра выписали ребёнка, его матери сделали кесарево вместе с операцией на сердце
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Из перинатального центра выписали ребёнка, его матери сделали кесарево вместе с операцией на сердце 

Вести Калининград 56 минут назад
Фото: Вести Калининград
Из перинатального центра выписали Андрея Исаенко. Малыш и его мама стали знамениты на всю страну. История рождения ребёнка больше похожа на чудо. Ведь он появился на свет в федеральном кардиоцентре.
У его матери врожденный порок сердца. На тридцать третьей неделе состояние беременной калининградки было критическим. Чтобы спасти жизни матери и ребёнка калининградские специалисты пошли на двойную операцию: кесарево сечение и операцию на открытом сердце.
Сразу после рождения Андрея отвезли в Перинатальный центр. Сегодня Олеся Исаенко впервые увидела своего сына. По словам врачей, малыш чувствует себя хорошо, он прибавил в весе и готов к выписке.
Перенёсшая одновременно кесарево и операцию на сердце калининградка рассказала о своём самочувствии.
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