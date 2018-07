Приёмного мальчика дразнили в школе, что мама оставила его в мусорном контейнере. Что сделал его брат — это золото!

Джимми было пять лет, когда его родители усыновили Нила. Он до сих пор помнит тот день в суде, когда судья подозвал его к себе, и сказал: «Сегодня не только твои мама и папа, берут на себя ответственность за воспитание еще одного ребенка, но я рассчитываю и на тебя, что ты разделишь с ними эти обязательства. Будучи старшим братом для этого ребенка, ты станешь примером для него, он будет зависеть от тебя. Готов ли ты взяться за эту работу?» Хотя Джимми тогда был только в детском саду, он воспринял слова судьи очень серьезно.

Нил рос в этой семье, окруженный любовью и заботой. Его родители, должно быть, прочитали все книги в библиотеке о том, как объяснить такой сложный вопрос, как усыновление, ребенку, и они сделали большую работу. Он не только не чувствовал себя плохо из-за этого, а даже чувствовал себя еще более особенным, чем если бы он родился в этой семье. При каждом удобном случае, он гордо вставал и говорил всем, что он появился не из «животика мамы», а из «сердца матери». Иногда доходило до того, что Джимми чувствовал себя немного обделенным.

Когда Нил был во втором классе, он наткнулся на мальчишку, у которого было другое представление об усыновлении. У Энди, пятиклассника, который ехал в автобусе с Нилом, не было много друзей в школе. Он вел себя как большая шишка с младшими детьми. В один прекрасный день, без всякого повода, он прокричал из задней части автобуса: «Эй, Нил, ты знаешь, что усыновление означает на самом деле?»

Нил нервничал, потому что раньше Энди никогда не говорил непосредственно с ним, и ничего не ответил. Энди показалось, что Нил хочет его разозлить, поэтому зарычал: «Это значит, что твоя настоящая мать выбросила тебя в мусор.» В автобусе стало очень тихо. «И тебе очень повезло, что кто-то пришел и вытащил тебя, прежде чем появился мусоровоз и они тебя забрали.»

Нил чувствовал, словно его сердце поднялась к горлу. Он попытался выйти из автобуса на следующей остановке, хотя она была в нескольких кварталах от его дома, но водитель его не пустил. Все что-то говорили, но он не слышал ни слова. Когда двери открылись перед его домом, он выбежал из автобуса и забежал домой через переднюю дверь. Джимми был уже дома. Он и его мама сидели на кухне, пили молоко с печеньем и ждали Нила.

«Что случилось?»— резко спросила мать, прежде чем он успел, что-то сказать.

Нил рассказал им, что ему сказал Энди. Его мать упала в свое кресло, без каких-либо утешительных фраз о «животике и сердце». Она знала, что ни один совет из книг не мог стереть боль с лица Нила. Когда она потянулась, чтобы обнять его, он отстранился. Инстинктивно, она схватила телефон, чтобы позвонить своему папе, и спросить совета.

Вдруг Джимми встал, обошел вокруг стола, где Нил рыдал, обхватил его голову руками, сказал: «Нил, просто подумайте о том, что это правда. Детей не усыновляют, потому что никто не хочет заботиться о них. Но когда их уже усыновили — это значит, что их любят. Очень сильно любят!».

Мама отложила телефон. Нил поднял голову. Некоторые люди говорят, что правда глаза колет. Но иногда она лечит, когда это идет от сердца!