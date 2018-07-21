Иллюзионист Сергей Сафронов раскрыл пол будущего ребенка

И признался, что уже придумал имя для малыша.

Актер, ведущий, иллюзионист, известный широкой публике благодаря передаче «Битва экстрасенсов», Сергей Сафронов в конце апреля рассказал публике о грядущем пополнении в своей семье. Тогда же мужчина признался, что в марте он вновь женился. Его избранницей, а также матерью будущего малыша стала ассистентка иллюзионного шоу братьев Сафроновых 29-летняя Екатерина. Раскрыв секрет личной жизни, иллюзионист отказался называть пол ребенка, уже живущего в животике возлюбленной. Однако несколько часов назад Сергей Сафронов все же решил рассказать поклонникам, кого же ждет пара.

У нас будет девочка! Мы уже и имя подобрали! Во вторник поедем снова по магазинам, чтобы подготовиться к роддому,

— написал Сергей Сафронов в Instagram, снова оставив небольшую интригу.

Теперь его поклонникам остается гадать, какое же имя пара придумала для будущей малышки. Хотя, возможно, и этот секрет вскоре будет раскрыт, ведь иллюзионист, судя по соцсетям, с удовольствием делится с поклонниками счастливыми моментами своей жизни и рассказывает о подготовке к рождению ребенка.

Например, пара уже купила кроватку для малышки и оснастила ее всем необходимым.

Публикация от Сергей Сафронов (@safronov_sergey)

12 Июл 2018 в 12:33 PDT Напомним, о том, что Екатерина беременна, семья узнала в конце прошлого года. А в марте пара официально зарегистрировала свои отношения и отправилась в свадебное путешествие в Доминикану.

Публикация от Сергей Сафронов (@safronov_sergey)

24 Апр 2018 в 1:51 PDT Влюбленные долго скрывали свои отношения даже от самых близких. А первой об изменениях в личной жизни Сергея, как ни странно, узнали его бывшая жена и дети. Марина к тому времени уже успела выйти замуж за бизнесмена и уехать из России в Лондон. Несмотря на расстояние, иллюзионист старается часто навещать прежнюю семью и не забывает о сыне Владимире и дочке Алине.

Публикация от Сергей Сафронов (@safronov_sergey)

2 Апр 2018 в 4:12 PDT Фото: Instagram@safronov_sergey