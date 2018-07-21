Ева Лонгория поделилась трогательным фото с сыном

19 июня Ева Лонгория впервые стала мамой: 43-летняя актриса подарила своему супругу Хосе Антонио Бастону сына, которого назвали Сантьяго Энрике Бастон. С тех пор Ева часто публикует в своем Instagram трогательные фото с малышом и делится с поклонниками своими ощущениями от новой роли. Так, например, несколько дней назад актриса вновь порадовала подписчиков нежным селфи с Сантьяго. На снимке молодая мама позирует без макияжа и держит малыша на руках.

Несмотря на то, что в новой роли Логория не выглядит, как супрзвезда на красной дорожке, поклонники уверили ее, что после рождения малыша она стала «светится изнутри» и «стала еще прекрасней!».