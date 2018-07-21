Когда твоя дочь — мальчик

Благодаря каникулам наше общение с детьми приобретает ту плотность, которой так недостает во время учебного года. Вместо разговоров о школе, уроках и сверхурочных делах есть возможность пообщаться с наследниками просто «за жизнь». Судя по всему, нашим детям этого не хватает точно так же, как и нам, взрослым. Вот только иногда результаты этого общения выглядят несколько обескураживающими. Во всяком случае, для меня оказался совершенно неожиданным разговор, который возник случайно из брошенной нашей девочкой реплики.

— А у меня детей, наверное, не будет, — тихонько и с грустью поведала мне наша девятилетняя красавица в ходе своего дня рождения. Поводом для разговора стало явление к застолью нашей соседки с недавно рожденным малышом. Пока все ахали и охали вокруг младенца, а дети соревновались за право потрогать его крохотные пальчики или погреметь ему погремушкой, наша девица и выдала мне на ушко эту фразу.

Тогда мне показалось неудобным вызвать ее на разговор, ведь вокруг было много посторонних. Но через несколько дней, когда все подарки были разобраны и освоены, я выбрала минутку и как бы «вспомнила» ее печальное высказывание. То, что я услышала в ответ, повергло меня в шок.

— Ну да, детей не будет, — подтвердила наша девица. — Потому что я, наверное, не девочка, а мальчик.

— С чего ты это взяла? — изумилась я.

— Мне подружка в школе сказала.

— А она с чего так решила?

— Я и бегаю быстрее всех, и прыгаю далеко, и лазить высоко не боюсь, никакие мальчишки за мной не угонятся. Вот. Она мне сказала, что такие, как я, наверное, мальчики. Она в Интернете читала…

Удар ниже пояса

Вот скажите, вы как отреагировали бы на нечто подобное? Не знаете? Вот и я не знала, до тех пор, пока это не услышала. И до сих пор не знаю, правильно ли я себя тогда повела.

Мне большого труда стоило не улыбнуться снисходительно, не высмеять «эту глупость», не отмахнуться от подобного заявления как от чего-то несущественного. Точнее, именно все это и было моей первой реакцией. Но хорошо, что разговор наш состоялся через несколько дней после «днёрождевого» заявления нашей девочки, и у меня было время как-то пригасить свои эмоции.

Так что для начала я попробовала убедить нашу девочку в том, что ее подружка явно ошибается. Ведь ловкость и быстрота — вовсе не мальчишечьи прерогативы. У нее же лично все эти качества появились в связи с тем, что бабушка и дедушка подарили нам на ее день рождения маленький спортивный комплекс, который до сих пор стоит в ее комнате: шведская лестница, канат, кольца, турник, и все это — на полутора квадратах площади. Она лазила там с двух лет, вот и результат. Даже сейчас мне иногда дурно становится, когда вижу, как она на цыпочках бегает по бортику ванны, развлекаясь и подпрыгивая, когда младшая ее сестричка там купается и пытается схватить ее за ножки…

Среди всех наших разновозрастных деток не оказалось ни одного, кто не был бы знаком с существованием «разноцветных» дядь и теть. НИ ОДНОГО! Да-да, даже две шестилетки — и те знали, кто такие геи и «голубые» с «розовыми»!

Надеюсь, она мне поверила. Тем не менее проблема, похоже, продолжает ее беспокоить. За три недели после нашего разговора она уже несколько раз, в надежде на найденного «вдруг» неболтливого взрослого, тайком обсуждает со мной, как ей с сентября доказать в классе, что она совсем не мальчик. Ведь ее подружка уже успела распространить эту новость…

Ну а я все гадаю, как окончательно определиться с отношением к подобным явлениям. Может быть, это выверт издержек интернет-свободы, явно вредной для таких детей, как подружка нашей девочки? Или все-таки мы имеем дело с неким явлением, достаточно значимым, чтобы влиять на всех наших детей или хотя бы отдельную их часть? Может быть, как минимум стоит разобраться в их истоках и степени распространенности.

Второе оказалось значительно легче первого. Дело в том, что у меня обширный круг родных, друзей, знакомых, имеющих детей самого разного возраста, а лето –прекрасное время для пикников, выездов на дачу, на пляж, в лес… Ничего особенно и делать не пришлось, чтобы за какие-то пару-тройку недель суметь пообщаться с большинством из нашего детского окружения.

Всего набралось более 30 контактов с детьми самого разного возраста, от 6 лет до 15. Разговаривать с ними приходилось очень осторожно. Во-первых, мне не хотелось выдавать причину моего интереса к этой теме, такого предательства наша девочка мне никогда не простила бы. Я даже с мужем эту тему поостереглась обсуждать, чтобы он ненароком себя не выдал. Во-вторых, затрагивать эти темы с детьми без ведома их родителей я посчитала для себя неэтичным.

Пришлось чуть-чуть слукавить и попросить разрешения их мам и иногда пап, ссылаясь на необходимость подготовки соответствующей статьи. (Впрочем, в итоге так и получилось, ведь пишу же я эти строки.) Мы даже обговаривали с большинством моих подруг и знакомых сценарий возможных разговоров с их детьми, чтобы, не дай бог, не заострить их интерес к этой теме и не вызвать ненужного любопытства, удовлетворяемого в наши дни сами знаете где — в Сети. (Может, уж лучше бы на улице, по старинке?)

Так что, как вы понимаете, итоги моего мини-расследования не могут претендовать ни на репрезентативность, ни на полноту. Анкет я никаких, естественно, не распространяла.

Пыталась выяснить всего один вопрос: знают ли дети о самом факте «разноцветных» проблем? Причем делалось это в ходе общих посиделок, как бы походя, мельком, так сказать, «не заостряя»… Ну а если попутно нам с их родителями выдавались дополнительные сведения, я была только рада.

Правда, в итоге радость оказалась с червоточинкой. Среди всех наших разновозрастных деток не оказалось ни одного, кто не был бы знаком с существованием «разноцветных» дядь и теть. НИ ОДНОГО! Да-да, даже две шестилетки — и те знали, кто такие геи и «голубые» с «розовыми»! Называли их по-разному, с разной степенью равнодушия или презрения, но знали абсолютно все! Кстати, для родителей это оказалось таким же открытием, как и для меня. Они мне были даже благодарны, что я остановила их внимание на этой теме. Теперь мамы-папы будут думать, что с этим делать. И особенно с попутной информацией, полученной в ходе «расследования».

Опрошенные нами дети в «обычной» жизни контактируют редко. Разные школы, разный круг общения. Встречаются друг с другом изредка, на посиделках и выездах большими компаниями вместе со взрослыми. Так что друг от друга подобную информацию получить они не могли. Выходит, это само по себе говорит о степени ее распространенности. Даже в таком большом городе, как Петербург, срез из трех десятков школ (и двух садиков) из разных районов города что-то да значит.

15-летние юноши и девушки поведали, что в их классах «смена пола» стала… модой, открыто исповедуемой самыми крутыми из сверстников и их шакалятами. Тех же, кто осмеливается оставаться «нормалами», чморят, всячески унижают, считают недалекими, тупицами, провинциалами.

Но куда хуже оказалось другое. Судя по полученной нами информации, эти темы — не просто какой-то информационный фон, характерный для перенасыщенного информацией современного сообщества. Это предмет самого живого обсуждения среди детей большинства возрастов. И это в особенности стало шоком для меня и моих подруг. Я-то думала, что для нашей третьеклашки (9 лет!) и таких, как она, подобные темы просто не могут быть интересны и значимы — за редкими исключениями. Как оказалось, нет. Еще семь детей примерно ее возраста (8 — 10 лет) отметились, упомянув мимоходом, что в их классах считается практически нормой шутить или серьезно обсуждать эти темы друг с другом.

Дети постарше, 11–13 лет, заявляли про целые группировки внутри своих классов, которые ассоциируют себя с «настоящими» мальчиками-девочками и «ненормальными» (варианты: извращенцы, геи, голубые и далее, вплоть до вполне себе глубоко сленговых определений, какие иные взрослые даже не сразу смогли опознать). И уж совсем нас поразили 15-летние юноши и девушки, которые поведали, что в их классах «смена пола» стала… модой, открыто исповедуемой самыми крутыми из сверстников и их шакалятами. Тех же, кто осмеливается оставаться «нормалами», чморят, всячески унижают, считают недалекими, тупицами, провинциалами.

Учителя, похоже, в курсе. Но стараются в эти дела не лезть, чтобы себе же не сделать хуже.

Привет митушницам и митушникам?

И вот теперь приходится мне и моим подругам, преодолевшим первичную прострацию от этого открытия, пытаться искать истоки всего этого безобразия. Причем источников информации, увы, в нашей стране практически нет. Тема считается исключительно острой, но в то же время как бы несуществующей. Публикаций по ней практически нет. Все, что появляется — от желтой прессы до серьезных изданий, — касается только взрослых людей соответствующей ориентации. Но ведь откуда-то они берутся! И, судя по всему, далеко не у всех — если не у большинства — их выбор обусловлен только биологическими причинами. Особенно у «пополнения» из числа недавних выпускников школ.

Зато масса сведений о чем-то подобном есть в прессе западной. И не только в прессе, на родительских форумах тоже. Там это явление распространилось сродни пожару, который тушить никто не хочет. При этом пресса его всячески поддерживает и даже пропагандирует, а родители — бьют тревогу. Приведу лишь несколько примеров сообщений западных СМИ:

В школах Англии стремительно распространяется запрет девочкам носить юбки, так как это может оскорбить детей возможной трансгендерной ориентации.

Считается, что дети вправе определяться со своей половой идентичностью с… 4 лет. Если взрослые члены семьи этому препятствуют, садики и школы в США вправе назначить таким детям кураторов, которые защищают таких детей от их родителей и следят за тем, чтобы ребенок в семье и на уроках был избавлен от давления «нормалов». (Надо ли говорить, какой тут появляется простор для детских манипуляций?) Для таких детей в некоторых штатах США разрешено решать вопросы смены пола с… 8-9 лет. При этом имеются богатые благотворительные фонды, которые оплачивают им смену пола вопреки запрету родителей.

В США прокатилась целая волна публичных заявлений родителей о выборе их детьми «цвета», не соответствующего их изначальному полу. В том числе в самом «нежном» возрасте. Причина, как говорят психологи, — желание родителей урвать себе минуту славы, так как почти каждое такое заявление влечет за собой внимание прессы — иногда длительное.

В Техасе — штате повышенной, так сказать, маскулинности — большинство (!) детей в школах уже в 10-11 лет открыто называют себя бисексуалами. Как заявляют родители, дети уже боятся говорить, что их привлекает только противоположный пол! Ведь иначе остракизм им обеспечен…

Появились первые исследования среди молодых людей, начавших или недавно закончивших смену пола, которые сейчас горько жалеют о своем решении (но возврат обратно уже невозможен). Авторы полагают, что эти молодые люди, принимая в свое время решения, делали это под влиянием «социального заражения».

При всем при этом медицинское сообщество и влиятельные юридические издания всячески пытаются сдерживать и замалчивать результаты подобных исследований. Ведь они, так сказать, «не в тренде». Первой весьма основательной попыткой исследовать это явление стала работа Лизы Литтман. За что ее и клюют теперь со всех сторон. Между тем она ввела в оборот термин «стремительно развившееся расстройство гендерной идентичности».

Важно: стремительность заключается в том, что (цитирую) «несчастье накрывало таких молодых людей внезапно, каждый раз исключительно после воздействия на них со стороны их сверстников».

Так что же получается? Выходит, сейчас мы начинаем сталкиваться с аналогичными явлениями уже у нас, в России? С явлениями того же толка, что и злосчастное #MeToo?

Как мы стебались, когда митушницы кликушествовали по поводу сексуальных домогательств двадцатилетней давности, — а вот случилось же, что эта социальная зараза уже практически извратила взаимоотношения мужчин и женщин в половине цивилизованного мира и очень быстро добралась до нас.

Последние пару-тройку лет мы действительно сталкиваемся с острой формой социального заражения. Это такая штука, что обеспечивает крайне быстрое распространение в обществе идей и установок, которые еще недавно считались совершенно невозможными.

И ведь это далеко не единственный пример той соцзаразы, которая распространяется, несмотря ни на какие границы. Вспомните сравнительно недавние трагедии со стрельбой и убийствами в школах США — и параллельные нападения в школах уже нашей страны. За последние год-полтора таких нападений зафиксировано более 15! Бурятия, Саратов, Нижнекамск, Коми, Московская область и собственно Москва, Пермь… Огнестрел, ножи и даже топоры…

Практически все нападавшие дети активно сидели в соцсетях или слышали о расстрелах и восхищались американскими подростками, устраивающими «этим дебилам» козью морду…

Тихая «эпидемия» страшнее громкой стрельбы

Честно говоря, после всего прочитанного по данной тематике мне сильно не по себе. Моим подругам, которые оказались в курсе моих изысканий, — тоже. Мы просто не знаем, что делать. А делать что-то явно надо. Социальная зараза, которая охватила школы практически всего западного сообщества, явно пустила уже глубокие корни и в нашей стране. Однако никто по этому поводу почему-то особо не беспокоится.

Недавно мне удалось разговорить одного школьного психолога, которая согласилась поделиться со мной информацией на условиях полной анонимности. Женщина эта — с умом и опытом, неравнодушная, явный профессионал. Так вот, она поведала мне, что о проблеме знает и считает ее предельно серьезной. Пыталась пару раз поднять эту тему на встречах с коллегами, а также с завучем и директором своей школы. Получила такой отлуп, что мало никому не покажется. Позволить себе потерять работу она не может (одна воспитывает двух детей), а потому решила больше не подставляться. Делает что может для тех единичных девочек и мальчиков, которые сами тянутся к ней за помощью. И то в глубокой тайне.

Ее вывод: в последние пару-тройку лет мы действительно сталкиваемся с острой формой социального заражения. И тот факт, что идет оно из-за пределов нашей страны, успокаивать никого не должен. Соцзараза такая штука, что обеспечивает крайне быстрое распространение в обществе идей и установок, которые еще недавно считались совершенно невозможными.

А теперь представьте себе вашу девочку или мальчика в пубертатный период, когда они (цитирую) «начинают испытывать острое недовольство по поводу своего уже сформировавшегося тела и того, что значит — быть, ощущать себя и представлять себя женщиной или мужчиной», — и получивших одобренную их мини-социумом возможность эту идентичность отринуть или изменить. Да еще и иметь за это разные социальные бонусы, когда сверстники говорят о тебе «круть!». И прикиньте, есть ли у ваших детей шанс избежать подобного давления, если мы и дальше будем прятать голову в песок.

Общество остро отреагировало на нападения в школах, которые потрясли всю страну и вызвали повышенное внимание к этой проблеме. «Убийственную» соцзаразу удалось пока минимизировать — в том числе и за счет быстро принимаемых мер. Но ведь это касалось громких эксцессов, в силу этого и вызвавших повышенную общественную и правовую реакцию.

В нашем же случае мы имеем дело с проблемой, которую общество пока в упор не видит. Но неужели вы думаете, что эта тихая пока соцзараза не будет распространяться в нашей стране как пожар? Будет, и еще как! А ведь с определенного момента пожар гасить уже невозможно. Остается только ждать, когда он погаснет сам собой.

Судя по всему, родители в США и Европе, столкнувшиеся с началом аналогичного «пожара» лет 10–15 назад, тоже надеялись пересидеть, подождать, пока все «прогорит». Не дождались: результат налицо, и он пугает.

Так что у меня деловое предложение. Давайте пугаться заранее и вместе. И принимать меры. Только умно, иначе вызовем среди подростков реакцию, обратную желаемой. Без этого тихая соцзараза быстро станет «громкой».

Какие меры? Давайте обсуждать…