«13 лет вместе»: Елена Перминова и Александр Лебедев отметили годовщину своей семьи зажигательным танцем с детьми

Модель поделилась с фолловерами семейным видео, на котором танцует с супругом и детьми в честь важной для них даты.

Елена Перминова и Александр вот уже тринадцать лет вместе и растят троих прекрасных детей — девятилетнего Никиту, шестилетнего Егора и четырехлетнюю Арину. По традиции, в конце июля модель и бизнесмен отмечают годовщину создания своей дружной семьи.

— подписала видео Перминова.

Видео было снято в Алуште, куда семья Александра Лебедева часто приезжает отдыхать. За несколько часов ролик собрал более 400 тысяч лайков и десятки комплиментов. «Счастья вам огромного на всю дальнейшую жизнь!», «Счастья вам.. Супер. Вы просто красотка», «Как круто!», «Класс», «Супер! Молодцы!», «Мама и папа этих малышей-огонь!», «Молодцы!Так держать!», «Клевые», «Какая красивая семья! Вы супер! Счастья, ну правда приятно посмотреть! », «Вот это идиллия и единство», «Обожаю вас! », «Вы шикарные», «Вау, драйвово», «Классная семейка».

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Фото:Instagram

Видео:Instagram