С. Собянин: За полгода подарочные наборы от города получили больше 40 тыс. новорожденных

Более 40 тыс. новорожденных получили подарочные наборы от города за полгода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.

«За полгода подарочные наборы от города получили больше 40 тыс. новорожденных. В приданом для малыша — 44 предмета первой необходимости, включая комбинезоны и постельные принадлежности. Стараемся максимально помочь мамочкам в первые дни жизни малышей», — написал С. Собянин.

Подарочные наборы от города получают все новорожденные с 1 января 2018 г. В набор входит все необходимое для первых месяцев жизни ребенка: детское белье, одежда, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки, а также аксессуары для кормления, пеленания и купания.