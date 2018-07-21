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С. Собянин: За полгода подарочные наборы от города получили больше 40 тыс. новорожденных
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С. Собянин: За полгода подарочные наборы от города получили больше 40 тыс. новорожденных 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Более 40 тыс. новорожденных получили подарочные наборы от города за полгода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
«За полгода подарочные наборы от города получили больше 40 тыс. новорожденных. В приданом для малыша — 44 предмета первой необходимости, включая комбинезоны и постельные принадлежности. Стараемся максимально помочь мамочкам в первые дни жизни малышей», — написал С. Собянин.
Подарочные наборы от города получают все новорожденные с 1 января 2018 г. В набор входит все необходимое для первых месяцев жизни ребенка: детское белье, одежда, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки, а также аксессуары для кормления, пеленания и купания.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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