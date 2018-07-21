Когда врачи узнали, что помогло этой девочке вернуться к нормальной жизни, они были в шоке

Дружу с знаменитым логопедом, чудеснейший светлейший Человек. Назначила свидание, захожу в кабинет, ее нет. Сижу жду. Заходит через минут 10, извиняется, светится от счастья.

Лежала у них девочка, страдает аутизмом, гиперактивность и пр. сопутствующие тяжелые «радости». По весне, после курса лечения — выписали. Времена тяжелые, отец ушел, мать отвозит больного ребенка к своей бабушке в деревню.

Прабабушка еще в силе содержать хозяйство, девочка привязалась к курям, кормила их, гладила, сутки проводила в курятнике, бегала с ними по двору. К осени курей прирезали, ребенок привязался к свиньям. Мяла руками картошку, кормила их, гладила, в общем хрюши получили такую дозу любви, а девочка вернулась к адекватному восприятию мира.

Врачи в шоке. Все слышали о лечении общением с дельфинами, лошадьми, но свиньи, куры… Пока это не увидишь своими глазами — не поверишь. Место чуду есть в нашем мире.