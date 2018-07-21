Ещё
Когда врачи узнали, что помогло этой девочке вернуться к нормальной жизни, они были в шоке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Когда врачи узнали, что помогло этой девочке вернуться к нормальной жизни, они были в шоке 

Карельские вести 2 часа назад
Дружу с знаменитым логопедом, чудеснейший светлейший Человек. Назначила свидание, захожу в кабинет, ее нет. Сижу жду. Заходит через минут 10, извиняется, светится от счастья.
Лежала у них девочка, страдает аутизмом, гиперактивность и пр. сопутствующие тяжелые «радости». По весне, после курса лечения — выписали. Времена тяжелые, отец ушел, мать отвозит больного ребенка к своей бабушке в деревню.
Прабабушка еще в силе содержать хозяйство, девочка привязалась к курям, кормила их, гладила, сутки проводила в курятнике, бегала с ними по двору. К осени курей прирезали, ребенок привязался к свиньям. Мяла руками картошку, кормила их, гладила, в общем хрюши получили такую дозу любви, а девочка вернулась к адекватному восприятию мира.
Врачи в шоке. Все слышали о лечении общением с дельфинами, лошадьми, но свиньи, куры… Пока это не увидишь своими глазами — не поверишь. Место чуду есть в нашем мире.
Карельские вести: последние новости
Приёмного мальчика дразнили в школе, что мама оставила его в мусорном контейнере. Что сделал его брат — это золото! Мужчина был потрясен, когда он услышал этот разговор. То, что последовало затем – душераздирающе! Она не ожидала, что босс мужа придет к ней домой и сделает это. Вау!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой37
Тест: какая работа вам подходит12
Акиньшина опубликовала нежное фото со Шнуровым4
Звезды с очень большим размером груди32
Как живут вдовы знаменитостей
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение