СКР начал проверку после смерти трехмесячного ребенка в Калуге 

20 июля в Калуге во сне умер трехмесячный ребенок. Трагедия произошла на Тарутинской улице в квартире родителей мальчика. Как сообщили «Калуге 24» в Следственном управлении СКР по Калужской области, которое сейчас проводит доследственную проверку, ребенок спал вместе с матерью. Проснувшись и обнаружив, что сын не подает признаков жизни, женщина вызвала скорую помощь. Но медикам осталось лишь констатировать смерть. Причины смерти сейчас выясняют судмедэксперты. На теле ребенка никаких телесных повреждений не обнаружено, семья была вполне благополучной.