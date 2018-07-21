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В Москве более 40 тысяч младенцев получили подарочные наборы
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В Москве более 40 тысяч младенцев получили подарочные наборы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более 40 тысяч новорожденных в Москве за полгода получили подарочные наборы с предметами первой необходимости, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы решил возродить традицию выдавать матерям новорожденных детей приданое при выписке из роддома.
"За полгода подарочные наборы от города получили больше 40 тысяч новорожденных. В приданом для малыша — 44 предмета первой необходимости, включая комбинезоны и постельные принадлежности. Стараемся максимально помочь мамочкам в первые дни жизни малышей", — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
С января 2018 года все роженицы в столице получают подарочные наборы, включающие в себя детское белье, одежду и другие вещи, необходимые для ухода за новорождёнными.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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