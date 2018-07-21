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В Днепре пьяная судья избила ребенка и выгнала его из квартиры
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В Днепре пьяная судья избила ребенка и выгнала его из квартиры 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает интернет-издание «Информатор».
Как сообщили жильцы дома, около полуночи в подъезде начал истерично кричать ребенок и звать на помощь.
«Я выбежал, поднялся и увидел открытые двери квартиры, в которых стояла женщина. По звуку мне показалось, что она ударила ребенка, но я не мог разглядеть, потому что в подъезде было темно. Я точно увидел, что она его выпихнула ногой с квартиры. Я побежал домой, чтобы вызвать «скорую» и полицию. Ребенок потом спустился на этаж ниже и сидел у нас под дверью. Мы стали вместе с ним ждать приезда служб», — рассказал очевидец.
Прибывшие на место вызова копы нашли мальчика, одетого в одни шорты, без обуви и с ссадинами на теле. Полиция сразу же стала звонить в дверь, но им никто не открывал. После долгих звонков женщина открыла дверь.
«Она утверждала, что является судьей и мы попросили ее предъявить документы. Женщина действительно оказалась судьей Амур-Нижнеднепровского района. Она путалась в объяснениях и отрицала свою вину, говорила, что мальчик убежал сам. При этом, женщина не могла объяснить, откуда в ее квартире были детские вещи. Также гражданка была с явными признаками алкогольного опьянения», — сообщил инспектор патрульной полиции 1-го батальона Павел Юрченко.
Как объяснил сам мальчик полицейским, женщина сорвала у него с груди цепочку и выгнала. Около 2:00 на место приехали родители мальчика. Выяснилось, что вечером мать ребенка оставила сына у своей подруги и уехала домой. При этом, женщина также была с признаками алкогольного опьянения. Она оставила ребенка у приятельницы первый раз и ничего не знала о том, что ночью происходило с сыном.
На место приехала скорая помощь, поскольку на теле у ребенка были царапины и ссадины, но родители мальчика от его госпитализации отказались. На место вызвали ювенальную превенцию и следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств.
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