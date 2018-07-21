«Речевой стопор»: Оксана Самойлова волнуется из-за молчания младшей дочери

Оксана Самойлова поделилась своими переживаниями по поводу развития младшей дочери Леи. Девочке уже больше года, однако она до сих пор не предпринимает попыток заговорить, что, безусловно, не может не волновать её родителей. Бизнесвумен попросила совета у своих подписчиц, среди которых немало опытных мам.

Оксана отметила, что ждет не дождется, когда младшая дочка наконец начнет говорить. Безусловно, каждая мама с упованием ждет, что вот-вот её чадо произнесёт свое первое слово, однако это не приходит по желанию родителей. «У неё сейчас какой-то речевой стопор. Мама, папа — только в экстренных случаях» По словам многодетной мамы, Лея предпочитает общаться простыми звуками, которые родители и сёстры отлично понимают, но окружающие, конечно, нет. Оксана надеется, что в ближайшее время девочка научится новым словам и заменит мычание на пусть пока и не связную, но все же речь.

В сети взволнованную Самойлову утешили, заверив, что ничего страшного в немногословности малышки нет, и попросили её просто подождать и не давить на ребенка. Но, по словам некоторых, развитие Леи не соответствует норме и её стоит показать логопеду. Кроме того, женщине посоветовали перестать понимать неразговорчивую девочку, тогда она прекратит расслабляться и потянется к изучению слов. «Моя младше вашей на несколько месяцев, но уже говорит „Ма“, „Па“, „Ба“, сводите её к профессионалу.. может это отставание в развитии?» «Не переживайте и не слушайте никого, у всех индивидуально, и Лея заговорит!» «Может, еще не пришло время, все и правда по разному развиваются» «Странно, если вы с ней активно занимаетесь, почему она до сих пор не произносит хотя бы каких то сочетаний букв»

Недавно популярная интернет-мама поведала, что рассказывает детям на ночь страшилки по их просьбе. Такое заявление удивило её подписчиц, ведь и без того неустойчивая психика детей может пострадать от леденящих кровь рассказов.