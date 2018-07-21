Она плакала, когда эта маленькая девочка сказала, что случилось с ее мамой. Но не ожидала того, что последовало затем!

«Тебе нравится мое платье?» — спросила она проходящую мимо незнакомую женщину.

«Моя мама сделала его специально для меня», — сказала девочка со слезами на глазах.

«Ну, я думаю, что оно очень красивое, но скажи мне, малышка, почему ты плачешь?»

С дрожью в голосе маленькая девочка ответила: «После того, как мама сшила мне это платье, ей пришлось уйти.»

«Ну, теперь», — сказала леди, — «когда ты ждешь ее, я уверена, она скоро вернется.»

«Нет, мэм, Вы не понимаете», — сказал ребенок сквозь слезы, — «мой папа говорит, что она уже на небесах с дедушкой».

Наконец женщина поняла, что девочка имела в виду, и почему она плачет.

Она опустилась на колени перед малышкой, бережно обняла ее и вместе они заплакали, из-за того что мама ушла. Потом вдруг маленькая девочка сделала то, что женщина думала, было немного странно.

Она перестала плакать, отстранилась от женщины и начала петь. Она пела так тихо, что это был почти шепот. Это был самый сладкий звук, который женщина когда-либо слышала, почти как песня какой-нибудь очень маленькой птички.

После того, как девочка перестала петь, она объяснила леди: «Моя мамочка пела мне эту песню, прежде чем она ушла, и она заставила меня пообещать ей, чтобы я ее пела, когда я начну плакать, и это заставит меня остановиться». «Смотрите», — воскликнула она, — «получилось, теперь мои глаза сухие!»

Когда женщина повернулась, чтобы уйти, девочка схватила ее за рукав: «Леди, вы можете остаться на минутку? Я хочу показать Вам кое-что».

«Конечно», — ответила она, — «что ты хочешь мне показать?»

Указывая на пятнышко на ее платье, она сказала: «Вот здесь моя мама поцеловала меня в платье, и здесь», — говорила она, указывая на другое пятно, — «и вот еще один поцелуй, и здесь, и здесь. Мама говорила, что она оставила все эти поцелуи на моем платье, так чтобы я могла брать ее поцелуи за каждую царапинку, которая заставит меня плакать».

Потом дама поняла, что она не просто смотрит на платье, нет, она смотрела на мать… Кто же знал, что она уйдет и ее не будет рядом с этой девочкой, чтобы поцеловать малышку и забрать ее боль. Поэтому она взяла всю свою любовь к этой маленькой красивой девочке, и вложила ее в это платье, которое малышка теперь с такой гордостью носила. Она больше не видела маленькую девочку в простом платье. Она увидела ребенка, окутанного любовью матери.