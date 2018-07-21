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В США 4-летний мальчик застрелил младшую сестру
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В США 4-летний мальчик застрелил младшую сестру 

News.ru 21 минуту назад
В Калифорнии четырехлетний мальчик случайно застрелил двухлетнюю двоюродную сестру. Трагедия произошли из-за халатности их деда, который оставил ружье без присмотра.
Как считает полиция, оружие 53-летний дед Цезарь Лопес хранил крайне небрежно, поэтому ребенок легко нашел его. Малыш выстрелил в девочку и был сам крайне растерян из-за произошедшего, пишет Independent.
Родители вызвали скорую, врачи доставили умирающую малышку в больницу, где через несколько минут ребенок умер. Полиция арестовала деда, посчитав его виновным в трагедии. Новость взбудоражила соседей, которые потребовали от владельцев оружия как следует запирать оружие от детей.
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