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Полицейские разыскали пропавшую девочку в Красноярском крае
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Полицейские разыскали пропавшую девочку в Красноярском крае 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск разыскали и вернули домой 5-летнюю девочку, которая ушла со двора дома.
Сегодня днем в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск поступил звонок от жительницы поселка Первомайский. Женщина сообщила, что ее малолетняя дочь ушла со двора дома несколько часов назад и её местонахождение родителям неизвестно. Самостоятельные поиски успехом не увенчались.
Незамедлительно на поиск ребенка был ориентирован личный состав Управления из числа сотрудников ПДН, ОУР и участковых уполномоченных полиции. Были сформированы 7 поисковых групп, которые начали обходить близлежащую территорию, устанавливать очевидцев.
Спустя некоторое время после начала поисков пропавшая девочка вместе со своей 6-летней подругой была обнаружена сотрудниками полиции на берегу ручья. Как выяснили полицейские, девочки, не предупредив родителей, ушли от дома на расстояние около одного километра. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с родителями девочек профилактическую беседу о недопустимости оставления малолетних детей одних без присмотра.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю
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