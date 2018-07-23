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Кристина Агилера показала десятилетнего сына в Instagram
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Кристина Агилера показала десятилетнего сына в Instagram 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Поклонники сразу же засыпали пост комплиментами, заметив, что наследник очень похож на свою звездную маму.
Кристина Агилера счастлива в отношениях с Мэттью Ратлером, от которого почти четыре года назад родила дочь Саммер. У певицы есть и старший сын. Максу уже десять лет. Певица решила поделиться с подписчиками в Instagram совместным фото с сыном.
Поклонники сразу же засыпали пост комплиментами, заметив, что наследник очень похож на свою звездную маму.
Напомним, Кристина Агилера родила старшего сына от брака с Джорданом Брэтманом, который продлился шесть лет.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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