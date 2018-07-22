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Кристина Агилера впервые показала общественности десятилетнего сына
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Кристина Агилера впервые показала общественности десятилетнего сына 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Поклонники талантливой певицы в социальных сетях дождались весточки от любимой знаменитости.
Кристина Агилера явно не одна из тех звезд, которые используют семью как лишнее упоминание о себе любимой. Певица редко делится подробностями о личной жизни. На данный момент Агилера счастлива в отношениях с Мэттью Ратлером, отцом трехлетней Саммер — второго ребенка певицы. У Кристины Агилеры есть и старший сын Макс. Несмотря на то, что мальчику уже исполнилось 10 лет, даже преданные фанаты американки не видели его до сих пор.
И вот теперь Агилера приняла решение поделиться совместной фотографией с сыном в своем Instagram-аккаунте. В первом публичном снимке Макса его мама с нежностью смотрит на мальчика, смотрящего в книгу:
Поклонники моментально засыпали звездного сына комплиментами и отметили его невероятное сходство с Кристиной.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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