Кристина Агилера впервые показала своего сына

Свою личную жизнь Кристина Агилера хранит за десятью замками: певица не рассказывает о своих детях прессе и практически не делится семейными фотографиями в Instagram. И если свою почти четырехлетнюю дочь Саммер она уже показывала подписчикам, то снимок десятилетнего сына Макса опубликовала впервые. В кадре Кристина нежно смотрит на сына, который очень увлечен то ли чтением, то ли просмотром видео.

Поклонники певицы сначала даже не узнали Макса и стали спрашивать, кто же этот юноша — очень уж он вырос. Так же подписчики отметили, что 37-летняя Агилера выглядит прекрасно и скорее похожа на сестру, нежели на мать Макса.

Напомним, сына звезда родила от Джордана Брэтмана, в браке с которым прожила шесть лет. Сейчас же знаменитость состоит в гражданском браке с Мэттью Ратлером, который является отцом ее дочери Саммер.