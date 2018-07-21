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Кристина Агилера впервые показала своего сына
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Кристина Агилера впервые показала своего сына 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Свою личную жизнь Кристина Агилера хранит за десятью замками: певица не рассказывает о своих детях прессе и практически не делится семейными фотографиями в Instagram. И если свою почти четырехлетнюю дочь Саммер она уже показывала подписчикам, то снимок десятилетнего сына Макса опубликовала впервые. В кадре Кристина нежно смотрит на сына, который очень увлечен то ли чтением, то ли просмотром видео.
Поклонники певицы сначала даже не узнали Макса и стали спрашивать, кто же этот юноша — очень уж он вырос. Так же подписчики отметили, что 37-летняя Агилера выглядит прекрасно и скорее похожа на сестру, нежели на мать Макса.
Напомним, сына звезда родила от Джордана Брэтмана, в браке с которым прожила шесть лет. Сейчас же знаменитость состоит в гражданском браке с Мэттью Ратлером, который является отцом ее дочери Саммер.
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