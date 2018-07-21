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Роды после 30 лет: мнение науки
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Роды после 30 лет: мнение науки 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Если еще 10-15 лет назад женщины старались родить не позднее 22 лет, то в 2017 году средний возраст роженицы в России составил 27,2 года, а на Западе он превышает 30 лет. С чем же это связано?
Термин «cтарородящая», который используют медики, часто пугает и заставляет чувствовать себя неловко тех женщин, кто решил рожать после 26. Также страшим поколением часто навязывается стереотип, что «первого ребенка нужно родить до 30». Связано это с тем, что до 2000-х годов не было массовой популяризации образа женщины, для которой карьера стоит превыше создания семьи.
Сейчас тенденция изменилась: современная женщина успешна. Она стремится получить образование и построить хорошую карьеру. Но сделать это до 26 лет удается немногим, в результате чего сдвигаются возрастные рамки создания семьи и зачатия первенца. Семья для современной женщины — синоним слова «надежность», а значит, нужно продумать все до мелочей, в том числе и рождение ребенка.
Эмоциональная и психологическая готовность
Женщины старше 30 ответственное относятся к тому, чтобы стать мамами. Жизненный опыт помогает им легче справляться с трудностями воспитания ребенка. Им проще наладить быт. Социальные исследования показали, что женщины, рожающие после 30 лет, легче выстраивают доверительные отношения со своими детьми.
С возрастом люди становятся более гибкими в психологическом плане и терпимыми к другим. Взрослые матери меньше ругают своих детей, физически дисциплинируют их, что способствует здоровой психосоциальной среде, которая положительно влияет на развитие ребенка. Такие дети имеют меньше психологических и социальных отклонений.
Здоровье
Согласно исследованию, которое провели в США в 2016 году, у женщин, впервые родивших после 25 лет, больше вероятность дожить до 90 лет, чем у тех, кто родил в 20. А исследование, проведенное в 2014 году, показало: среди женщин, доживших до 95 лет, на 50% больше тех, кто родил после 33 лет.
Последнее исследование, проведенное в Швеции среди 1,5 миллиона мужчин и женщин говорит о том, что дети, рожденные родителями в зрелом возрасте, были более здоровыми, лучше учились в школе по сравнению с теми, кого родили молодые матери.
Эксперты заявляют, что рождение ребенка после 30 лет уменьшает риск возникновения инсульта и способствует омоложению организма женщины.
Финансовая сторона
Женщина после 30 лет, как правило, финансово независима, а значит, она может больше дать своему ребенку, начиная от хорошего питания, от которого напрямую зависит здоровье малыша, заканчивая высшим образованием, что в наше время является серьезной статьей расходов.
К 30 годам, как правило, уже решен квартирный вопрос, есть стабильная работа.
Финансовое благополучие сильно влияет на психическое состояние родителей.
Чем выше уровень дохода, тем больше уверенность в завтрашнем дне. Более обеспеченные мамы могут позволить себе достойный декретный отпуск и спокойное воспитание ребенка.
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