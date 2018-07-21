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«Поздние дети»: почему они бывают талантливее «ранних»
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«Поздние дети»: почему они бывают талантливее «ранних» 

Умная 1 час назад
С каждым годом процент появления «поздних» детей увеличивается. По статистическим данным, за последние 5 лет число женщин-первородок старше 35-ти лет, которых в Советском Союзе некорректно называли «старородящими», увеличилось вдвое.
После 35-40 лет впервые стали мамами многие звезды шоу-бизнеса: Джоди Фостер, Моника Белуччи, Холли Берри, Сальма Хайек, Ева Мендес, Наоми Уотс и другие. Эти звездные мамы подают пример миллионам простых женщин, что отнюдь не радует медиков. Сейчас дамы все чаще предпочитают сначала строить карьеру, а рождение первого малыша откладывать на неопределенный срок.
Гениальные дети
Главная причина столь поздних родов — материальная стабильность, достичь которой можно только в зрелые годы, — совсем не удовлетворяет врачей. Официальная медицина считает, что лучше всего рожать в более молодом возрасте, около 22-28 лет. Тогда и мать здоровее, и ребенок рождается крепким, без генетических отклонений.
Вопреки этому бытует мнение, что поздние детки имеют больше шансов стать успешными личностями или даже гениями, чем их сверстники с молодыми родителями. Примеров тому предостаточно. Поздними детьми были Вольфганг Амадей Моцарт, маршал Советского Союза Жуков, Петр Ильич Чайковский и многие другие талантливые люди.
Это расхожее мнение о поздних детках-гениях подтвердили британские исследователи. Группа ученых Лондонского колледжа Биркбек и Университетского колледжа проверила данные нескольких тысяч «поздних» и «ранних» малышей. Результаты исследования были представлены на конференции по педиатрии в Глазго в мае 2012 года.
Британцами было практически доказано, что у детей, рожденных мамами после 40-а, выше уровень интеллектуального развития. К пяти годам такие малыши в абсолютном большинстве случаев имеют более высокий показатель IQ, чем их сверстники, рожденные молодыми матерями. У «поздних» деток шире словарный запас, они лучше читают, логически мыслят и даже реже страдают от ожирения.
Причины рождения талантливых детей
Причины столь быстрого и раннего развития вполне объяснимы и даже предсказуемы. В них нет никакой загадки. Взрослые матери добросовестнее относятся к своим материнским обязанностям, начиная с внутриутробного развития плода. Они не курят, едят здоровую пищу, берегут нервы и дают максимум полезного своему будущему наследнику. Ребенок является для таких мам настоящим сокровищем, долгожданным и тщательно лелеемым.
После его рождения сорокалетние матери также прилагают максимум усилий для того, чтобы кроха гармонично развивался и преуспевал во многих сферах. В этом причина того, что «поздние» дети такие умненькие, говорливые и начитанные. Усиленная забота с лихвой перекрывает возможные риски рождения ребенка в столь позднем возрасте (например, высокой опасности появления малыша с синдромом Дауна).
Молодые мамы в силу отсутствия опыта, а зачастую и должного желания иметь ребенка не дают своему отпрыску даже половины того, что дарят своим долгожданным наследникам те самые «старородящие» мамы. Детские психологи считают, что благодаря такой огромной заботе и сознательности взрослых женщин их дети также отличаются более крепким психическим здоровьем. Они спокойнее и лучше адаптируются в жизни, чем обычные малыши.
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