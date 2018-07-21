Четырехлетний мальчик застрелил младшую сестру в США 

В штате Калифорния четырехлетний мальчик выстрелил и смертельно ранил свою двухлетнюю кузину.
Полиция выехала на вызов о стрельбе в жилом доме. Там они обнаружили двухлетнюю девочку с огнестрельной раной. Ребенка доставили в больницу, где она умерла, передает ABC News со ссылкой на офис шерифа.
Выяснилось, что стрелял четырехлетний двоюродный брат девочки, это произошло случайно.
Полиция арестовала деда детей, 53-летнего Цезаря Лопеса. Его обвиняют в том, что он оставил оружие «там, где оно было доступно детям».