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Четырехлетний мальчик застрелил младшую сестру в США
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Четырехлетний мальчик застрелил младшую сестру в США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В штате Калифорния четырехлетний мальчик выстрелил и смертельно ранил свою двухлетнюю кузину.
Полиция выехала на вызов о стрельбе в жилом доме. Там они обнаружили двухлетнюю девочку с огнестрельной раной. Ребенка доставили в больницу, где она умерла, передает ABC News со ссылкой на офис шерифа.
Выяснилось, что стрелял четырехлетний двоюродный брат девочки, это произошло случайно.
Полиция арестовала деда детей, 53-летнего Цезаря Лопеса. Его обвиняют в том, что он оставил оружие «там, где оно было доступно детям».
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