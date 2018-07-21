В Саратове ребенок висел на окне 2-го этажа

Мать малыша в это время находилась в квартире изрядно пьяной и за своим ребенком не смотрела.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения, маленький ребенок вывесился в окно квартиры, расположенной на 2-м этаже одного из домов на улице Кутякова, прямо над булочной.

Оказавшегося в опасности несовершеннолетнего заметили случайные прохожие и вызвали спасателей, которые приехали вовремя.

По лестнице сотрудники облспаса и горспаса поднялись к окну, в котором маячил малыш, и сняли его с подоконника.

Выяснилось, что в это время в помещении была мама ребенка. Но она была «под градусом» и к ребенку не проявляла никакого интереса. Теперь нерадивой матерью займутся сотрудники полиции.