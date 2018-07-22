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Видео про хаски, которая не хочет отпускать своего хозяина в школу
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Видео про хаски, которая не хочет отпускать своего хозяина в школу 

Letidor.ru 22 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Собака не дает женщине разбудить своего сына, так как знает, что тот потом уйдет и оставит ее одну.
Далеко не каждый школьник спешит утром подняться с кровати, чтобы пойти на учебу. Многие дети только и мечтают о том, чтобы проспать, а лучше, чтобы проспали родители, тогда точно ругать не будут.
А теперь представьте, что не только ученики хотят подольше остаться в мягкой постели и никуда не ходить, этого хотят их любимцы.
В этом ролике вы увидите, как собака хаски выражает свой протест против школы и не отпускает своего хозяина.
На видео женщина пытается поднять с кровати своего сына, одергивает его одеяло, но собака, которая лежит с мальчиком в кровати, не дает этого сделать.
Мальчик и его мама заливаются смехом от всего происходящего, похоже, такая ситуации у них возникает каждое утро в будний день. Как они выходят из нее, неизвестно, но ролик у них получился очень забавный.
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