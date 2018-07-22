Валерия заявила, что не продвигала сына на руководящую должность швейцарской фирмы

Сын певицы Валерии сейчас занимает престижную должность, являясь руководителем швейцарской фирмы грамзаписи. В подобных случаях обыватели уверены, что звездные родители наверняка похлопотали за своего наследника, пристроив его в теплое местечко, поэтому удивительно было узнать от Валерии, что Артемий самостоятельно достиг успеха.

Известная отечественная певица Валерия гордится своим сыном, который решил пойти по стопам своих именитых родителей и стал продюсером в зарубежной фирме. Более того, начиная с должности простого помощника звукорежиссера, Артемий достиг небывалых высот, всего за год продвинувшись до должности руководителя фирмы, выполняющего всю работу, связанную с созданием аудио-визуальных материалов и продвижением артистов, имеющих контракт с его компанией. Такой успех в карьере не мог не повлечь за собой пересуды и распространение слухов, что тут не обошлось без помощи звездных родителей. Однако, по словам Валерии, ее семья не имеет никакого отношения к успеху ребенка.

«В Швейцарии мы вообще ни с кем не знакомы из этого бизнеса, так что все, что с сыном происходит, его собственный путь. Мы к студии никакого отношения не имеем», — заявила певица, отметив, что чем лучше будет образование ребенка, тем больше у него шансов получить хорошую работу. А далее всего-то и нужно, что усердие и трудолюбие, заставляющее трудиться 27/7. И хотя не все поверили в искренность слов знаменитой певицы, большинство подписчиков все же согласилось, что артистка по праву может гордиться своим ребенком, который достойно выполняет свою работу. «Сын, видимо, серьезный парень. Есть кем гордиться» «Так и рождается семейный бизнес. Сын у вас молодец» «Это замечательно, дорогу молодым!» «Ну что же, если это и правда так, вы вырастили хорошего сына»

Примечательно, что Валерия прививает детям не только чувство ответственности и желание строить карьеру, но и привлекает к здоровому образу жизни. Так, даже отдыхая на курорте, ее дети присоединяются к ней на ежедневной пробежке.