«Расставание после 7 лет брака я представляла иначе»

Мама рассказывает, как пережить расставание с мужем и поддержать детей.

Сара Брегель, мама двоих детей, журналистка и постоянный колумнист портала Babble.com, не так давно опубликовала историю о том, какой ценой ей дался развод с мужем.

Когда брак длится не один год и в семье подрастают дети, решиться на расставание всегда непросто. Эта проблема наверняка знакома многим. Любопытно, что Сара не описывает причины размолвки, а лишь чувства, с которыми она осталась один на один, когда приняла тяжелое решение.

Тем ценнее ее колонка. Женщина не дает никому оценок и помогает мамам, находящимся в похожей ситуации, почувствовать, что они не одиноки. Поэтому мы решили перевести текст и поделиться с читателями опытом Сары.

Прошлым летом, когда я сказала своему мужу, что наш брак трещит по швам, мы сели друг напротив друга и задумались: как же нам быть дальше?

Вот так взять и разрушить наши семилетние отношения казалось чем-то невозможным.

Кроме того, мы воспитывали двоих маленьких детей, которые во всем зависели от нас и от ситуации в целом. И поэтому мы начали посещать сеансы семейной терапии — точно так же мы уже делали в прошлом.

Но ужасная правда заключалась в том, что я знала: нашему браку давно пришел конец. Думаю, и муж тоже понимал это. Однако окончательно признаться себе в этом мы никак не могли.

Несмотря на семейную терапию, занятия йогой и жалобы друзьям, я не смогла сохранить наш брак.

Я пыталась. Я пыталась многие годы. Но я не испытывала радости от этого брака. Да и вовсе, кажется, перестала ощущать удовольствие от жизни. Я не знала, как перестать злиться на мужа или как стать такой женой, которая могла бы сохранить этот брак. И в какой-то момент я больше не могла закрывать глаза на правду.

Нужно было признать, что пора двигаться дальше.

В канун нового года после долгих месяцев уныния и печали я могла думать лишь об одном. Я была сыта по горло, и у меня не было сил держать все в себе.

Так что я выложила все карты на стол. Я сказала, что не могу больше так жить.

И что попытки снова ходить на терапию приведут к тому, что спустя полгода мы снова вернемся на исходную позицию. И впереди нас будут ждать все те же ссоры по пустякам, разочарование, злость и тоска.

Когда мы все-таки приняли это тяжелое решение, слез было пролито действительно много. Мы еле заставили себя поесть, кусок не лез в горло.

Честно говоря, перспектив будущего я не видела никаких.

Что ждало нас дальше? Мирное расставание? Нам надо будет разъехаться и пытаться дальше воспитывать детей? Может, все как-нибудь само собой наладится?

Но вот что я и представить не могла: что расставание не происходит резко и по щелчку, это длительный процесс. И спустя месяцы после того самого решения мы все еще ищем способы разъехаться бескровно. Мы с бывшим мужем все еще живем под одной крышей, но стараемся держаться друг от друга на расстоянии. Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы максимально поддержать наших детей.

Когда у вас есть дети и вы испытываете финансовые затруднения, просто сказать «С меня хватит!» и выйти не получится.

А может, оно и к лучшему. По крайней мере, у наших детей есть время свыкнуться с тем, что в будущем мы неизбежно разъедемся.

И вот мы, совершенно чужие друг другу люди, вынужденные каждый день видеться и задаваться одними и теми же вопросами. Как нам быть дальше? Что нас ждет в будущем?

Я даже не представляла, сколько терпения мне потребуется. Мне приходилось «наклеивать» фальшивую улыбку и вести себя дома так, будто ничего не произошло. В то время как больше всего мне хотелось одного — плакать.

Но я бросила все усилия на то, чтобы наше расставание никак не повлияло на детей. Они должны чувствовать родительскую любовь и поддержку на протяжении всего этого непростого процесса.

Сейчас мне приходится постоянно планировать что-то, постоянно превозмогать себя и идти вперед.

Да, действительно идти вперед, но очень крохотными шагами. Я получаю советы не только от психологов, но и от тех, кто уже побывал в подобной ситуации.

Рене, мама, воспитывающая четверых детей самостоятельно, говорит:

В действительности куда страшнее быть несчастливой замужем, чем одинокой. Я так боялась неопределенности, которая ждала меня после развода. Но как раз после расставания все мы смогли впервые за несколько лет по-настоящему расслабиться.

Единственное, в чем я сейчас уверена, так это в том, что мне нужно продолжать быть терпеливой, чтобы двигаться дальше. Мы с моим бывшим мужем обязаны сделать все возможное, чтобы наши дети были счастливы. Иногда мне кажется, что мои старания окупаются, и я замечаю проблески надежды на лучшее.