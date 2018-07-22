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Полиция Кузбасса наказывает родителей, чьи дети купаются без присмотра
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Полиция Кузбасса наказывает родителей, чьи дети купаются без присмотра 

АиФ Кузбасс 28 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 22 июля — АиФ-Кузбасс. Новокузнечане и анжеросудженцы, не уследившие за детьми, наказаны за неисполнение родительских обязанностей.
Новокузнецкие полицейские провели рейд по несанкционированным местам купания совместно со специалистами МБУ «Управление по защите населения и территории». Не смотря на то, что городе действуют девять пляжных зон и четыре места массового отдыха у воды, дети всё равно идут купаться туда, где это опасно. Так, мальчиков в возрасте 10, 11 и 13 лет полицейские застали на Кульяновских карьерах. Дети ушли купаться, не сказав родителям. Теперь их родителей ждёт штраф 500 рублей.
Ещё двух школьниц 13 и 15 лет полицейские застали на канале Кузнецкой ТЭЦ. Их родителей полицейские тоже нашли, пригласили в отдел и составили административные протоколы.
В Анжеро-Судженске о малолетних детях, которые втроём без взрослых шли к местному озеру, сообщил в полицию местный житель. Полицейские выехали на место и обнаружили на берегу трёх девочек в возрасте от пяти до семи лет. Раньше одна из них приходила на озеро с мамой, запомнила дорогу и теперь привела подруг. Родителям девочек так же грозит штраф до 500 рублей.
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