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Полицейские Железногорска Красноярского края нашли пропавшую девочку
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Полицейские Железногорска Красноярского края нашли пропавшую девочку 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Происшествие случилось накануне, днем 21 июля. В дежурную часть железногорской полиции позвонила мама девочки — жительница поселка Первомайский.
Женщина рассказала, что ее маленькая дочка ушла со двора дома, где она гуляла, и ребенка нет уже несколько часов. Родители не знают, куда пропала малышка. Поиски дочки ни к чему не привели.
Личный состав Управления из числа сотрудников ПДН, ОУР и участковых оперативно начали приступили к поискам ребенка. Были сформированы 7 поисковых групп, которые обходили близлежащую территорию, устанавливали очевидцев.
В результате через некоторое время девочку вместе с ее 6-летней подругой нашли на берегу ручья. Как выяснили полицейские, дети, не предупредив родителей, ушли от дома на расстояние около одного километра. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сотрудники полиции напоминают родителям, что недопустимо оставлять малолетних детей одних без присмотра.
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