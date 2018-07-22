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В Тверской области родители сами вынуждены ремонтировать детский сад
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В Тверской области родители сами вынуждены ремонтировать детский сад 

tvernews.ru 33 минуты назад
Фото: tvernews.ru
В Конаково Тверской области в детском саду №1 родители, когда увидели, в каком состоянии помещение, где будут находиться их дети, пришли в ужас.
В детском саду №1 города Конаково при переходе в среднюю группу детей переводят в другое помещение. О том, какие эмоции испытали родители увидев его, одна из мам написала в группе «Подслушано в Конаково».
— Мы были в шоке. Стали добиваться ремонта, на что нам был дан ответ, что нет денег! Мы скинулись и решили сделать сами ремонт, так как нашим деткам ходить в эту группу.
Автор поста поясняет, что начав разбираться, родители ужаснулись от того, какой объем работ предстоит. Они пытаются добиться хотя бы замены линолеума и окон.
— Заведующая говорит, что нет финансирования, пришли в нашу любимую администрацию, там такой же ответ — нет денег… Наш сад самый старый — он 1964 года постройки, и он требует капитального ремонта, или же наши чиновники ждут беды?
Фото из группы «Подслушано в Конаково».
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