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В день рождения принца Джорджа представили его новый официальный портрет
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В день рождения принца Джорджа представили его новый официальный портрет 

Letidor.ru 36 минут назад
Фото: Letidor.ru
Пресс-служба королевского дворца показала милый фотоснимок малыша.
Юный принц Джордж, старший ребенок герцога и герцогини Кембриджских, сегодня празднует свой первый маленький юбилей. Малышу исполнилось 5 лет, в честь этой замечательной даты пресс-служба британского королевского дворца представила широкой публике новый официальный портрет подросшего мальчика.
Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться с публикой новой фотографией принца Джорджа в честь его пятого дня рождения. Спасибо всем за полные любви поздравления!
— говорится в сообщении дворца.
На опубликованном фотоснимке малыш широко улыбается, стоя на фоне кирпичной стены.
Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)
21 Июл 2018 в 2:30 PDT  Отметим, принц Уильям и его супруга воспитывают троих детей. Старший малыш пары сын Джордж родился в 2013 году, а в 2015 году на свет появилась дочь Шарлотта, а совсем недавно, в конце апреля нынешнего года, родился маленький принц Луи.
К слову, недавно в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне состоялась церемония крещения младшего ребенка герцога и герцогини Кембриджских.
Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)
27 Апр 2018 в 3:00 PDT  Фото: Instagram
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