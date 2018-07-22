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В Таджикистане родился мальчик весом восемь килограммов
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В Таджикистане родился мальчик весом восемь килограммов 

Мир24 2 часа назад
На юге страны, в городе Куляб, родился мальчик весом восемь килограммов. Это первый случай в истории республики. Подробнее — корреспондент телеканала «МИР 24» Фарангез Шозедова. Больше семи килограммов — даже опытные врачи удивлены. Новорожденного таджикского богатыря на обычных детских весах не взвесить. Нужны большие.
«Когда младенец появился на свет, он весил ровно восемь килограммов, спустя четыре дня потерял 800 граммов. Роды были тяжелыми. Первое время дышать помогали — маска с кислородом, сейчас он уже дышит самостоятельно. Маме тоже намного лучше», — рассказала врач Анзурат Иззатуллоева.
По словам врачей, ребенок не страдает ожирением, он просто крупный. Младенец-богатырь — пятый ребенок в семье. Его мама даже представить не могла, что родит такого крепыша.
«Я чувствовала тяжесть, но не думала, что малыш весит восемь килограммов. У нас в роду таких случаев никогда не было. Мои четыре ребенка весили при рождении от 3.5 до 4.5 килограммов. Поэтому за здоровье сына я очень переживала», — поделилась Тахмина Одинаева.
За здоровьем ребенка следят не только врачи, но и администрация города. Осмотры, лечения, процедуры — за счет городской больницы. Чиновники говорят: скоро семья получит и другие льготы.
«Медицинская помощь для семьи, в частности для ребенка, всегда будет бесплатной. Мэрия после выписки младенца предоставит семье также и социальную помощь», — рассказал сотрудник мэрии города Куляб Хайрандеши Хайриддин.
Дома малыша ждет вся большая семья. Говорят, уже даже имя придумали.
«Были разные варианты, но мы остановились на имени Худодод, что означает богом данный. Подарок судьбы. Мы очень счастливы», — рассказала бабушка новорожденного Назирамох Эмомназарова.
Но приехать домой подарок судьбы сможет еще не скоро. Его выпишут только после того, как состояние здоровья полностью нормализуется.
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