Карусель с детьми рухнула в екатеринбургском парке аттракционов — фото с места

Днем 22 июля в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге случилось ЧП. Ось карусели «Космос» не выдержала нагрузки и «легла» на землю. В это время на аттракционе находилось семеро детей не старше десяти лет.

Очевидец опубликовал фотографию с места в сообществе «Подслушано в Екатеринбурге». По предварительным данным, тяжелых травм чудом удалось избежать — дети получили легкие ушибы.

Как сообщает портал URA.RU, в руководстве парка свою вину признавать не спешат. Там заявили, что конструкцию проверяли буквально в день поломки и предугадать такое происшествие было невозможно. Отмечается, что представители ЦПКиО связались с родителями пострадавших детей и готовы уладить конфликт мирным путем.