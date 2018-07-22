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Карусель с детьми рухнула в екатеринбургском парке аттракционов — фото с места
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Карусель с детьми рухнула в екатеринбургском парке аттракционов — фото с места 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Днем 22 июля в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге случилось ЧП. Ось карусели «Космос» не выдержала нагрузки и «легла» на землю. В это время на аттракционе находилось семеро детей не старше десяти лет.
Очевидец опубликовал фотографию с места в сообществе «Подслушано в Екатеринбурге». По предварительным данным, тяжелых травм чудом удалось избежать — дети получили легкие ушибы.
Как сообщает портал URA.RU, в руководстве парка свою вину признавать не спешат. Там заявили, что конструкцию проверяли буквально в день поломки и предугадать такое происшествие было невозможно. Отмечается, что представители ЦПКиО связались с родителями пострадавших детей и готовы уладить конфликт мирным путем.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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