В парке Маяковского сломался аттракцион, на котором катались маленькие дети

Сегодня около 16:30 в ЦПКиО имени Маяковского сломался один из аттракционов. Карусель «Космос», на которой катаются дети в возрасте от 3 до 10 лет, повалилась на землю. К счастью, никто из детей серьёзных травм не получил.

— Ребёнок катался на карусели. Она начала останавливаться, сиденья стали волочиться по земле, и вся конструкция завалилась на одну сторону. Девочку зажало, — рассказала Анастасия, сын которой катался на этом аттракционе.

Девушка добавила, что на аттракционе катались около семи детей. Все они отделались испугом и лёгкими ушибами.

В самом парке произошедшее называют форс-мажором и объясняют, что с утра аттракцион был исправен.

— Произошла техническая неисправность, которую даже не могли заметить: внутри лопнула труба, — пояснил директор парка Роман Шадрин. — Все аттракционы ежедневно проверяются, и производится их техническое обследование.

Он также добавил, что у родителей, чьи дети катались на аттракционе, когда он упал, возьмут номера телефонов, чтобы связаться с ними завтра.

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