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В парке Маяковского сломался аттракцион, на котором катались маленькие дети
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В парке Маяковского сломался аттракцион, на котором катались маленькие дети 

e1.ru 41 минуту назад
Фото: e1.ru
Сегодня около 16:30 в ЦПКиО имени Маяковского сломался один из аттракционов. Карусель «Космос», на которой катаются дети в возрасте от 3 до 10 лет, повалилась на землю. К счастью, никто из детей серьёзных травм не получил.
— Ребёнок катался на карусели. Она начала останавливаться, сиденья стали волочиться по земле, и вся конструкция завалилась на одну сторону. Девочку зажало, — рассказала Анастасия, сын которой катался на этом аттракционе.
Девушка добавила, что на аттракционе катались около семи детей. Все они отделались испугом и лёгкими ушибами.
В самом парке произошедшее называют форс-мажором и объясняют, что с утра аттракцион был исправен.
— Произошла техническая неисправность, которую даже не могли заметить: внутри лопнула труба, — пояснил директор парка Роман Шадрин. — Все аттракционы ежедневно проверяются, и производится их техническое обследование.
Он также добавил, что у родителей, чьи дети катались на аттракционе, когда он упал, возьмут номера телефонов, чтобы связаться с ними завтра.
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